В вузах Бурятии начали очередной этап программы по подготовке управленцев

По итогам обучения будет формироваться реестр кадрового резерва региона
Комитет территориального развития администрации главы и правительства Бурятии совместно с институтом экономики и управления Бурятского государственного университета начинает трёхгодичную программу профессионального развития. Обучение пройдут специалисты, входящие в муниципальный кадровый резерв администраций органов местного самоуправления республики.
По итогам обучения в результате рейтинговой оценки будет формироваться реестр кадрового резерва республики.
На сегодняшний день программы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров на муниципальной службе действуют в трёх образовательных учреждениях республики: БГСХА, БГУ и ВСГУТУ.
- Основная задача при реализации данных программ – создать региональный муниципальный кадровый резерв высокопрофессиональных менеджеров для оперативного и оптимального подбора кадров при замещении вакантных должностей в системе государственного и муниципального управления Бурятии, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
На обучение на базе БГУ заявлено 29 человек из 18 районов республики, муниципальные служащие главной, ведущей группы должностей. Для них также разработана трёхгодичная программа. В ней запланировано теоретическое обучение, подкреплённое практическими навыками, тренинги, выезды на предприятия, в районы республики с целью знакомства с передовым опытом развития в тех или иных областях необходимых для жизнедеятельности муниципалитетов.
По результатам углублённой оценки личностно-деловых компетенций 19 человек из числа резервистов прошедших обучение на базе БГСХА представлены главе Бурятии для зачисления в реестр кадрового резерва республики на должности заместителей министров, руководители агентств, служб, иных органов государственной власти республики, их заместителей, заместителей руководителя администрации главы РБ и правительства региона, руководителей структурных подразделений.
В вузах Бурятии начали очередной этап программы по подготовке управленцев
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