 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

В вузах Бурятии начали очередной этап программы по подготовке управленцев

В вузах Бурятии начали очередной этап программы по подготовке управленцев
Общество,  Фото:pexels.com
По итогам обучения будет формироваться реестр кадрового резерва региона

Комитет территориального развития администрации главы и правительства Бурятии совместно с институтом экономики и управления Бурятского государственного университета начинает трёхгодичную программу профессионального развития. Обучение пройдут специалисты, входящие в муниципальный кадровый резерв администраций органов местного самоуправления республики.

По итогам обучения в результате рейтинговой оценки будет формироваться реестр кадрового резерва республики.

На сегодняшний день программы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров на муниципальной службе действуют в трёх образовательных учреждениях республики: БГСХА, БГУ и ВСГУТУ.

- Основная задача при реализации данных программ – создать региональный муниципальный кадровый резерв высокопрофессиональных менеджеров для оперативного и оптимального подбора кадров при замещении вакантных должностей в системе государственного и муниципального управления Бурятии, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

На обучение на базе БГУ заявлено 29 человек из 18 районов республики, муниципальные служащие главной, ведущей группы должностей. Для них также разработана трёхгодичная программа. В ней запланировано теоретическое обучение, подкреплённое практическими навыками, тренинги, выезды на предприятия, в районы республики с целью знакомства с передовым опытом развития в тех или иных областях необходимых для жизнедеятельности муниципалитетов.

По результатам углублённой оценки личностно-деловых компетенций 19 человек из числа резервистов прошедших обучение на базе БГСХА представлены главе Бурятии для зачисления в реестр кадрового резерва республики на должности заместителей министров, руководители агентств, служб, иных органов государственной власти республики, их заместителей, заместителей руководителя администрации главы РБ и правительства региона, руководителей структурных подразделений.
Бурятия вузы правительство РБ кадровый резерв

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Хоккеисты Иркутска выиграли турнир в Бурятии
Хоккеисты Иркутска выиграли турнир в Бурятии
Общество, 07.06.2022
Остальные призовые места также заняли команды из Иркутской области
В Бурятии прошли соревнования по водному туризму
В Бурятии прошли соревнования по водному туризму
Общество, 07.06.2022
В командном первенстве победили представители Авиазавода
Монголия начала миротворческие учения «В поисках хаана»
Монголия начала миротворческие учения «В поисках хаана»
Общество, 07.06.2022
В них принимает участие около 1000 военнослужащих из 15 стран
В Улан-Удэ юные художники собрались на пленэре
В Улан-Удэ юные художники собрались на пленэре
Общество, 07.06.2022
Лучшие работы выставят в Художественном музее
Бурятский баран признан лучшим на выставке в Забайкалье
Бурятский баран признан лучшим на выставке в Забайкалье
Общество, 07.06.2022
Животное из Бичурского района объявлено лучшим производителем
Автобусы на популярных турмаршрутах Прибайкалья станут ежедневными
Автобусы на популярных турмаршрутах Прибайкалья станут ежедневными
Общество, 07.06.2022
Рейсы будут совершаться с автовокзала Иркутска и обратно
В районе Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
В районе Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, 07.06.2022
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
В Агинском округе презентуют «Летопись Алтарганы»
В Агинском округе презентуют «Летопись Алтарганы»
Общество, 07.06.2022
Презентация книги состоится в июле
Сотрудница МЧС из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований
Сотрудница МЧС из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований
Общество, 07.06.2022
Спортсменка заняла третье место на дистанции 1000 м
В Улан-Удэ выбрали «Молодые таланты»
В Улан-Удэ выбрали «Молодые таланты»
Общество, 07.06.2022
Подведены итоги конкурса на премию мэра города
В Бурятии планируют открыть 11 пляжей
В Бурятии планируют открыть 11 пляжей
Общество, 07.06.2022
Один из них организуют в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^