В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявили прокуратура



Прокуратура Бичурского района Бурятии провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в автономном учреждении «Бичурский лесхоз».



- Установлено, что в 2021 году в данное учреждение принят на работу бывший сотрудник полиции. Вопреки законодательству о противодействии коррупции сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.



Судом руководитель учреждения привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

