Нарушение выявили прокуратура
Прокуратура Бичурского района Бурятии провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в автономном учреждении «Бичурский лесхоз».
- Установлено, что в 2021 году в данное учреждение принят на работу бывший сотрудник полиции. Вопреки законодательству о противодействии коррупции сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Судом руководитель учреждения привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-полицейского
Общество, Фото:
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