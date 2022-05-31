По городам и посёлкам Бурятии гуляет «Нерпа»

В республике проходят мероприятия, посвящённые Дню нерпёнка



Ежегодно в конце мая празднуется экологический праздник «День нерпёнка». В этот праздник внимание общественности привлекают к проблемам сохранения байкальской нерпы.



25 мая в городе Северобайкальск в рамках праздника прошла традиционная эколого-просветительская акция «По городу гуляла Нерпа», организованная сотрудниками отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Цель акции – познакомить детей и взрослых с этим уникальным животным, его особенностями и привычками. Началась она с городского парка, где «Нерпа» встретилась с юными жителями города Северобайкальска – учащимися школы №11. Для них это событие стало настоящим праздником: они с удовольствием общались с новым другом, отвечали на вопросы викторины и, конечно же, получали подарки за правильные ответы.



После «Нерпа» отправилась в гимназию №5, где для ребят было проведено экологическое занятие. Затем встречу с ней ждали студенты Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий. Молодые люди, хоть уже и почти взрослые, с удовольствием приветствовали «Нерпу», фотографировались с ней и отвечали на вопросы викторины. Завершилась акция в том же городском парке, где учащиеся детской школы искусств показали своё мастерство в рисовании портрета нерпы на асфальте.



27 мая акция получила своё продолжение в городе Улан-Удэ. Помощниками в её организации выступили волонтёры ресурсного эколого-биологического центра. Они в костюме этого забавного зверя в течение всего дня создавали на улицах города хорошее настроение прохожим, рассказывали о нерпе, задавали вопросы и дарили сувениры с символикой «Заповедного Подлеморья».



1 июня встретиться и пообщаться с «Нерпой» смогут жители и гости посёлка Усть-Баргузин. Она будет ждать их на празднике, посвящённом Дню защиты детей, в парке «Волна», сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».



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