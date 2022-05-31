 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

По городам и посёлкам Бурятии гуляет «Нерпа»

По городам и посёлкам Бурятии гуляет «Нерпа»
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В республике проходят мероприятия, посвящённые Дню нерпёнка

Ежегодно в конце мая празднуется экологический праздник «День нерпёнка». В этот праздник внимание общественности привлекают к проблемам сохранения байкальской нерпы.

25 мая в городе Северобайкальск в рамках праздника прошла традиционная эколого-просветительская акция «По городу гуляла Нерпа», организованная сотрудниками отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Цель акции – познакомить детей и взрослых с этим уникальным животным, его особенностями и привычками. Началась она с городского парка, где «Нерпа» встретилась с юными жителями города Северобайкальска – учащимися школы №11. Для них это событие стало настоящим праздником: они с удовольствием общались с новым другом, отвечали на вопросы викторины и, конечно же, получали подарки за правильные ответы.

После «Нерпа» отправилась в гимназию №5, где для ребят было проведено экологическое занятие. Затем встречу с ней ждали студенты Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий. Молодые люди, хоть уже и почти взрослые, с удовольствием приветствовали «Нерпу», фотографировались с ней и отвечали на вопросы викторины. Завершилась акция в том же городском парке, где учащиеся детской школы искусств показали своё мастерство в рисовании портрета нерпы на асфальте.

27 мая акция получила своё продолжение в городе Улан-Удэ. Помощниками в её организации выступили волонтёры ресурсного эколого-биологического центра. Они в костюме этого забавного зверя в течение всего дня создавали на улицах города хорошее настроение прохожим, рассказывали о нерпе, задавали вопросы и дарили сувениры с символикой «Заповедного Подлеморья».

1 июня встретиться и пообщаться с «Нерпой» смогут жители и гости посёлка Усть-Баргузин. Она будет ждать их на празднике, посвящённом Дню защиты детей, в парке «Волна», сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Возрастное ограничение 6+
экология природоохранная деятельность день нерпенка Бурятия Северобайкальск Улан-Удэ национальный парк нерпа Байкал Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёные оценят состояние Байкальской территории в Забайкалье
Учёные оценят состояние Байкальской территории в Забайкалье
Общество, 31.05.2022
Подобный мониторинг поможет сохранить чистоту всей природной зоны
В Иркутске с 31 мая по 5 июня ограничена продажа алкоголя
В Иркутске с 31 мая по 5 июня ограничена продажа алкоголя
Общество, 31.05.2022
1 и 4 июня розничная продажа алкоголя будет запрещена
В Бурятии на время закроют мост через Уду
В Бурятии на время закроют мост через Уду
Общество, 31.05.2022
С 10 июня в Заиграевском районе будет перекрыт проезд через Гортоповский мост
В Иркутской области продлили режим чрезвычайной ситуации
В Иркутской области продлили режим чрезвычайной ситуации
Общество, 31.05.2022
Режим могут отменить при снижении уровня пожарной опасности
Сапсёрферы Бурятии стали победителями и призёрами кубка Сибири
Сапсёрферы Бурятии стали победителями и призёрами кубка Сибири
Общество, 31.05.2022
Юный спортсмен сборной завоевал медали в каждой дисциплине
Байкальская горнолыжница получит полмиллиона от главы Иркутской области
Байкальская горнолыжница получит полмиллиона от главы Иркутской области
Общество, 31.05.2022
Спортсменку и её тренера наградят премией губернатора
Лучники Бурятии завоевали медали в Минске
Лучники Бурятии завоевали медали в Минске
Общество, 31.05.2022
Спортсмены выступали на открытом кубке Беларуси
В Бурятии издадут сборник по истории представительства Бурят-Монгольской АССР
В Бурятии издадут сборник по истории представительства Бурят-Монгольской АССР
Общество, 31.05.2022
Издание сборника приурочено к 100-летию Республики Бурятии
В Бурятии злостную алиментщицу отправили в колонию
В Бурятии злостную алиментщицу отправили в колонию
Общество, 31.05.2022
Ранее женщина была приговорена к исправительным работам
В Бурятии спасатели провели подводные тренировки на Байкале
В Бурятии спасатели провели подводные тренировки на Байкале
Общество, 31.05.2022
Спасатели-водолазы готовятся к летнему туристическому сезону. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж  
В Бурятии провели турнир памяти погибшего сотрудника ОВД
В Бурятии провели турнир памяти погибшего сотрудника ОВД
Общество, 31.05.2022
Александр Щербаков погиб от рук пьяного преступника
В Улан-Удэ начнут производство «лежачих» светофоров
В Улан-Удэ начнут производство «лежачих» светофоров
Общество, 31.05.2022
Первый образец разработали студенты ВСГУТУ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^