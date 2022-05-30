Состоялось выездное совещание
Прокуратура Бурятии провела очередное заседание на проблемных объектах долевого строительства. Рабочая группа побывала в домах по ул. Ключевская, пр. Строителей, в 140а, 105 микрорайоне Улан-Удэ, возведение которых ранее осуществлялось АО «Промгражданстрой», обществами с ограниченной ответственностью «Сити-Строй», «Производственная строительная компания «Тамир», «Домстройкомплект».
На сегодня объекты достраиваются за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Права застройщика переданы региональному фонду поддержки граждан – участников долевого строительства.
В работе выездного заседания приняли участие представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, Фонда поддержки граждан – участников долевого строительства на территории Бурятии.
Члены рабочей группы обследовали возводимые дома, обсудили проблемные вопросы завершения их строительства, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура проверила долгострои Улан-Удэ
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