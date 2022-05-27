Жителя Магадана осудили на 20 лет за подготовку к теракту









1-ый Восточный окружной военный суд признал 37-летнего жителя Магадана виновным в подготовке к террористическому акту, финансировании терроризма, незаконном приобретении, ношении, хранении боеприпасов и взрывных устройств.Судом установлено, что в мае 2021 года подсудимый, находясь в Магадане, незаконно приобрёл и хранил по месту жительства 15 патронов, 2 взрывных устройства. Из всего этого он планировал изготовить самодельные взрывные устройства, снабжённых дополнительными поражающими элементами, чтобы совершить террористический акт. Мужчина планировал устроить взрыв в административном здании ОМВД России по г. Магадану, но в июне 2021 года его задержали полицейские.Кроме того, разделяя идеи радикального ислама, через электронный кошелёк перевёл шесть тысяч рублей конкретному участнику этих террористических организаций в июне 2021 года.Государственное обвинение поддержано заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным.- С учётом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на 1 год. Наказание в виде лишения свободы он будет отбывать на протяжении первых 5 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по ДФО.Приговор суда в законную силу не вступил.