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На забайкальские озёра впервые прилетели даурские журавли

На забайкальские озёра впервые прилетели даурские журавли
Общество,  Фото:скриншот
До этого редкая птица никогда не встречалась на Ивано-Арахлейских озёрах

Специалисты впервые зарегистрировали даурского журавля на Гужирных озёрах в Ивано-Арахлейском природном парке Забайкалья. По словам замдиректора по науке Даурского заповедника, орнитолога Олега Горошко, это говорит о том, что на данных территориях уровень охраны достаточно высок.

- Это чрезвычайно редкий вид, находящийся под глобальной угрозой исчезновения на планете. Основные места его обитания расположены в 200-300 километрах юго-восточнее Гужирных озёр – в Даурском заповеднике и на примыкающих к государственной границе с Монголией и Китаем территориях Забайкальского края. На Ивано-Арахлейских озёрах этот вид никогда в истории не отмечался вообще, - рассказал Олег Горошко.

Также орнитолог отметил, что почти все виды журавлей редки и занесены в Красные книги разного уровня. На Ивано-Арахлейских озёрах чаще всего встречаются красавки – сравнительно небольшие степные журавли. Они наиболее терпимы к присутствию человека. В отличие от красавок, крупные виды журавлей не терпят беспокойства.

- Из крупных видов журавлей, обитающих на болотах, здесь до сих пор крайне редко гнездились лишь единичные пары серых журавлей. Они встречались настолько редко, что до 2010 года мне ни разу не удалось увидеть их здесь на гнездовании. Но в последние годы численность этих журавлей заметно выросла. Сейчас, всего лишь за два дня я зарегистрировал семь семейных пар и более 70 холостых неполовозрелых птиц, – поделился орнитолог.

Важное место гнездования серых журавлей в парке – Гужирные озёра и сопредельные территории поймы реки Хилок. Учёт птиц на этих озёрах специалисты проводили несколько раз в период с 1990 по 2010 годы. Однако тогда журавли здесь не гнездились, вероятно, из-за чрезмерного беспокойства людьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья. 
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