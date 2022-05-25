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В Улан-Удэ птицы вновь загадили памятник Пушкину

В Улан-Удэ птицы вновь загадили памятник Пушкину
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Только недавно памятник отмыли от «обстрела» птиц

Птицы «не отстают» от памятника Александру Пушкину в одноимённом сквере возле «Юбилейного» в Улан-Удэ. В паблике «Аноним 03» опубликовали свежую фотографию, на которой видно, что памятник вновь погряз в птичьем помёте.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле улан-удэнцы уже поднимали проблему того, что необходимо помыть памятник. Тогда памятник представлял удручающее зрелище: обляпаны была не только голова, но и значительная часть изваяния.

Весной в Улан-Удэ прошла масштабная подготовка к лету, когда рабочие тщательно мыли все крупные скульптуры. Отмыли тогда и Пушкина. Но теперь, как видно, ему снова требуется уборка.

Помимо этого, местная жительница указала на другие проблемы сквера имени Пушкина, назвав его «зрелищем не для слабонервных». Так, лавочки грязные, залитые жидкостями и заплёванные. Урны переполнены, так что вокруг разбросан мусор.

Граждане без определённого места жительства из сквера сделали свою «перевалочную базу». Бомжи постоянно здесь сидят, а также спят.



«Шлейф «аромата» не позволяет поесть мороженного в этом сквере. Знаете, как-то стыдно стало, что места для отдыха, которых не так много в нашем городе, в таком неухоженном состоянии», - высказалась улан-удэнка.

Жители города согласны с её постом, однако указывают, что такие проблемы существуют не только в этом сквере. Улан-удэнцы отмечают, что летом бомжи и маргиналы встречаются во многих публичных местах, в частности, на Саянах и сквере на улице Гагарина. «Когда самое пекло, их там нет, но зато вонь стоит. Ужасно», - поделился местный житель.

птицы памятник

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