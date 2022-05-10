В Бурятии отметят день рождения Будды

В Иволгинском дацане проведут Дончод хурал
15, 16 и 17 мая в Иволгинском дацане Бурятии пройдёт Дончод хурал, посвящённый дню рождения, просветления и уходу в Паринирвану Будды Шакьямуни.
«Дончод» переводится с тибетского языка как «Праздник тысячи подношений». Этот хурал проводится 15-го числа по лунному календарю первого летнего месяца.
- Основной день Дончод хурала, в этом году он приходится на 16 мая, отмечается как всемирный день мира и медитации во всех буддийских странах – праздник Весак. Считается, что в этот день произошли три важных события в земной жизни Будды Шакьямуни: его рождение, просветление и уход в Паринирвану. В 2000 году Весак был включен в календарь ЮНЕСКО, и с тех пор является международным праздником, - сообщает руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Дончод хурал длится три дня. В первый день, 15 мая, ламы с 9 до 12 часов читают священные сутры из Ганжура (основного труда Будды Шакьямуни), а с 14 до 17 часов проведут Деважин хурал.
16 мая – основной день. В день хурала во всех монастырях проводятся торжественные молебны. С 9 до 12 часов ламы Иволгинского дацана будут декламировать тексты «Донба Тувби Чагчод», а с 14 до 17 часов – «Гандан Шунсранма».
- С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершённые в этот день, увеличиваются более чем в 700 миллионов раз. В этот день также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения, - пояснили в Иволгинском дацане.
17 мая – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвящённый хранителям-дхармапалам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.
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