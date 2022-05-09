 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 мая

08 мая

Популярное

Как прошёл парад-2022 в Улан-Удэ – фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с парада в честь 77-й годовщины Победы

Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 9 мая на площади Советов Улан-Удэ состоялся парад в честь 77-й годовщины Великой Победы. В нём приняли участие около 1,5 тысяч человек, в том числе свыше тысячи военнослужащих Восточного военного округа.

Принимал парад заместитель командующего общевойсковой армии Восточного военного округа полковник Игорь Сокол.

Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла, жителями и гостями города прошли парадные расчеты штаба общевойсковой армии, соединения управления, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

Продолжили прохождение парадные расчёты военнослужащих артиллерийского, ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, военнослужащие воздушно-десантных войск, подразделений воздушно-космических сил, других силовых ведомств республики, юнармейцы, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин.

В параде войск в столице Бурятии приняли участие военнослужащие Вооружённых сил Монголии.

Открыл механизированную часть парада восстановленный военными мастерами легендарный танк Т-34. За ним проследуют тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», а также боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша».

В составе механизированной колонны проследовала современная боевая и специальная техника. Среди них - бронетранспортеры БТР-80, бронемашины «Тайфун», армейские мотовездеходы АМ-1, противотанковые комплексы «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», гаубицы Д-30, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь». Всего было задействовано более 30 единиц военной техники.

парад День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Как прошёл парад-2022 в Улан-Удэ – фоторепортаж
Как прошёл парад-2022 в Улан-Удэ – фоторепортаж
Общество, 09.05.2022
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с парада в честь 77-й годовщины Победы
В Улан-Удэ гиревики устанавливают «Рекорд Победы»
В Улан-Удэ гиревики устанавливают «Рекорд Победы»
Общество, 09.05.2022
Улан-удэнцы планируют поднять гири более 28 тысяч раз. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В Бурятии реконструировали памятник Герою России Георгию Гуслякову
В Бурятии реконструировали памятник Герою России Георгию Гуслякову
Общество, 09.05.2022
Участник Великой Отечественной войны Георгий Гусляков получил свою высокую награду уже после распада СССР
В Улан-Удэ состоялся парад в честь Дня Победы. Видео
В Улан-Удэ состоялся парад в честь Дня Победы. Видео
Общество, 09.05.2022
Маршировали более 1000 военнослужащих, а проехало 33 единицы военной боевой техники
Улан-удэнцы смогут узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут
Улан-удэнцы смогут узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут
Общество, 09.05.2022
Бесплатное экспресс-тестирование состоится в центре города
В Улан-Удэ на здании БСМП открыли мемориальные доски врачам
В Улан-Удэ на здании БСМП открыли мемориальные доски врачам
Общество, 09.05.2022
Официальное открытие мемориальных досок состоялось спустя два года после их изготовления
В Бурятии отказались от ежедневной коронавирусной сводки
В Бурятии отказались от ежедневной коронавирусной сводки
Общество, 09.05.2022
Информация о COVID-19 отныне будет появляться раз в неделю
В Улан-Удэ проходят гуляния в честь Дня Победы
В Улан-Удэ проходят гуляния в честь Дня Победы
Общество, 09.05.2022
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с площади Славы – одной из точек, где отмечают День Победы
В Улан-Удэ полицейские спели в честь Дня Победы
Общество, 09.05.2022
Музыкальный подарок подготовил вокальный ансамбль «Звезда»
В Улан-Удэ автоинспекторы поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла
В Улан-Удэ автоинспекторы поздравили ветерана ГАИ и труженицу тыла
Общество, 09.05.2022
В гости к Евдокии Тимофеевне пришёл начальник региональной Госавтоинспекции
Улан-удэнский «Водоканал» сделал музыкальный подарок ко Дню Победы
Улан-удэнский «Водоканал» сделал музыкальный подарок ко Дню Победы
Общество, 09.05.2022
Сотрудники «Водоканала» сняли собственный клип в честь 77-летия Победы

В Бурятии студенты скинулись на реконструкцию Аллеи Славы
В Бурятии студенты скинулись на реконструкцию Аллеи Славы
Общество, 09.05.2022
Студенты БСГХА покупали специальные стикеры со звёздами
Улан-Удэ готов к празднованию Дня Победы
Улан-Удэ готов к празднованию Дня Победы
Общество, 09.05.2022
Утром на площади Советов ещё не так много людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^