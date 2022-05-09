«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с парада в честь 77-й годовщины Победы
Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 9 мая на площади Советов Улан-Удэ состоялся парад в честь 77-й годовщины Великой Победы. В нём приняли участие около 1,5 тысяч человек, в том числе свыше тысячи военнослужащих Восточного военного округа.
Принимал парад заместитель командующего общевойсковой армии Восточного военного округа полковник Игорь Сокол.
Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла, жителями и гостями города прошли парадные расчеты штаба общевойсковой армии, соединения управления, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.
Продолжили прохождение парадные расчёты военнослужащих артиллерийского, ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, военнослужащие воздушно-десантных войск, подразделений воздушно-космических сил, других силовых ведомств республики, юнармейцы, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин.
В параде войск в столице Бурятии приняли участие военнослужащие Вооружённых сил Монголии.
Открыл механизированную часть парада восстановленный военными мастерами легендарный танк Т-34. За ним проследуют тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», а также боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша».
В составе механизированной колонны проследовала современная боевая и специальная техника. Среди них - бронетранспортеры БТР-80, бронемашины «Тайфун», армейские мотовездеходы АМ-1, противотанковые комплексы «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», гаубицы Д-30, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь». Всего было задействовано более 30 единиц военной техники.
Как прошёл парад-2022 в Улан-Удэ – фоторепортаж
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