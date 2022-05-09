В Улан-Удэ состоялся парад в честь Дня Победы. Видео







В механизированной части парада первым выступил восстановленный легендарный танк Т-34. За ним проследовали тяжёлый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша».



После по площади прошли бронетранспортёры БТР-80, бронемашины повышенной защищённости «Тайфун», армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», гаубицы Д-30, КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса бронеавтомобиль «Рысь», а также «Искандер-М», у которого нет аналогов в мире. Всего было задействовано 33 единицы боевой техники.









В годы войны на фронт ушли более 120 тысяч жителей Бурятии. Погиб каждый третий.



37 наших земляков в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза.





- В тяжёлые годы объединился весь многочисленный и многонациональный народ нашей страны. Мы всегда помним и помощь братского народа Монголии. Наши страны всегда помогали друг другу в годы испытаний. Мы помним совместные бои на Халхин-Голе и поддержку со стороны Монголии в поставке мяса, лошадей и тёплой одежды нашей армии на фронтах, - добавил Цыденов.Открыл и командовал парадом замначальника оперативного отдела 36-й общевойсковой армии полковник Сергей Гринченко. Совместно с врио командующим 36-й общевойсковой армии Игорем Соколом он провёл объезд войск и поздравил военнослужащих с праздником.- Победа в Великой Отечественной войне – это символ национальной гордости. Четыре года наш народ вёл смертельную схватку с фашизмом. Воины армии и флота, партизаны и подпольщики, труженики тыла проявили мужество и героизм. Поздравляю ветеранов, тружеников тыла, детей войны с самым дорогим и светлым праздником. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет в жизни. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 77-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны. Слава народу-победителю! С Днём Победы! - сказал Игорь Сокол.После торжественных речей прозвучал гимн России.Далее начался торжественный марш. По традиции, парад состоял из двух частей. Первыми на площадь заступил взвод барабанщиков, которые задавали темп и ритм. После за ними пошли 20 пеших парадных расчётов.Стоит напомнить, что именно барабанщики открывали 24 июня 1945 года исторический парад на Красной площади в Москве.Всего на главной площади Улан-Удэ маршировали более 1000 военнослужащих – представители артиллерийского, ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил. Также по площади прошли расчёты силовых ведомств, юнармейцы, а также сводные парадные расчёты военнослужащих-женщин и Вооружённых сил Монголии. В общей сложности участвовали почти 1,5 тысячи человек.