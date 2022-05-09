В Улан-Удэ состоялся парад в честь Дня Победы. Видео

Сегодня, 9 мая, на главной площади Улан-Удэ прошёл военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад, как обычно, начался в 10:00.
Спустя два «ковидных» года для зрителей не было никаких ограничений. Ранее Роспотребнадзор лишь попросил жителей Бурятии прийти на парад в масках, однако за их отсутствие никого не штрафовали.
Под памятником Ленину установили специальные зрительские места для ветеранов. Сама площадь была оцеплена, по всему периметру установили ограждения. Жители столицы могли наслаждаться парадом только через дорогу с трибун.
Несмотря на все трудности и неудачную погоду, в этот знаменательный день зрителей скопилось немало.
Ко всему общему сюрпризу, в этом году в параде Победы приняли участие военнослужащие Вооружённых сил Монголии.
- Уважаемые ветераны, труженики тыла, войны, гости братской Монголии и дорогие земляки. Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая стало символом героизма нашего народа и несгибаемой воли. Мы отдаём дань уважения участникам Великой Отечественной войны и склоняем головы перед светлой памятью павших. Ценой своей жизни они освободили мир от фашизма, отстояли мир и свободу для будущих поколений. Мы в долгу перед каждым, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также он упомянул поддержку со стороны Монголии советским войскам.
- В тяжёлые годы объединился весь многочисленный и многонациональный народ нашей страны. Мы всегда помним и помощь братского народа Монголии. Наши страны всегда помогали друг другу в годы испытаний. Мы помним совместные бои на Халхин-Голе и поддержку со стороны Монголии в поставке мяса, лошадей и тёплой одежды нашей армии на фронтах, - добавил Цыденов.
Открыл и командовал парадом замначальника оперативного отдела 36-й общевойсковой армии полковник Сергей Гринченко. Совместно с врио командующим 36-й общевойсковой армии Игорем Соколом он провёл объезд войск и поздравил военнослужащих с праздником.
- Победа в Великой Отечественной войне – это символ национальной гордости. Четыре года наш народ вёл смертельную схватку с фашизмом. Воины армии и флота, партизаны и подпольщики, труженики тыла проявили мужество и героизм. Поздравляю ветеранов, тружеников тыла, детей войны с самым дорогим и светлым праздником. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет в жизни. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 77-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны. Слава народу-победителю! С Днём Победы! - сказал Игорь Сокол.
После торжественных речей прозвучал гимн России.
Далее начался торжественный марш. По традиции, парад состоял из двух частей. Первыми на площадь заступил взвод барабанщиков, которые задавали темп и ритм. После за ними пошли 20 пеших парадных расчётов.
Стоит напомнить, что именно барабанщики открывали 24 июня 1945 года исторический парад на Красной площади в Москве.
Всего на главной площади Улан-Удэ маршировали более 1000 военнослужащих – представители артиллерийского, ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил. Также по площади прошли расчёты силовых ведомств, юнармейцы, а также сводные парадные расчёты военнослужащих-женщин и Вооружённых сил Монголии. В общей сложности участвовали почти 1,5 тысячи человек.
В механизированной части парада первым выступил восстановленный легендарный танк Т-34. За ним проследовали тяжёлый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша».
После по площади прошли бронетранспортёры БТР-80, бронемашины повышенной защищённости «Тайфун», армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», гаубицы Д-30, КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса бронеавтомобиль «Рысь», а также «Искандер-М», у которого нет аналогов в мире. Всего было задействовано 33 единицы боевой техники.
В годы войны на фронт ушли более 120 тысяч жителей Бурятии. Погиб каждый третий.
37 наших земляков в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза.