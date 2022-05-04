В байкальских регионах прогнозируют «обвал холода»
В некоторых регионах России ожидается резкая смена погоды. Об этом беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в ближайшие дни произойдёт «обвал холода» в Иркутске, Иркутской области и Прибайкалье.
- Температуры, как и в Барнауле, на юге Красноярского края, в Кызыле достигали +30, а уже к завтрашнему дню до +15…+17, а потом до +8…+13— это довольно резкое понижение температур, — рассказал специалист.
Он также подчеркнул, что, когда этот холодный воздух «перевалит через Байкал», можно ожидать пыльные бури в Бурятии и Забайкальском крае.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что май во многих регионах России будет обусловлен переменчивой погодой, передаёт ТАСС.
- Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла, и теперь все время будет только тепло, - пояснил он.
В Бурятии ожидаются пыльные бури и холод
Общество, Фото:
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