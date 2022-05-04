В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда

В конкурсе приняли участие 15 учителей-логопедов
В Улан-Удэ состоялась церемония награждения победителей и участников городского профессионального конкурса «Учитель-логопед года - 2022», сообщает комитет по образованию.
В этом году участниками конкурса стали 15 учителей-логопедов из 13 дошкольных учреждений города.
Победу одержала учитель-логопед Ольга Комарь из детского сада №111 «Дашенька». Второе место заняла Татьяна Деохотина из детского сада №96 «Калинка».
Третье место разделили Марина Жамсаранова из детского сада №91 «Строитель» и Ольга Ляхова из детского сада №72 «Алёнушка».
Конкурс проходил в четыре тура: «Информационная карта», «Визитная карточка», «Открытое занятие» и «Интерактивный салон».
- Рада, что я выиграла в этом конкурсе. Это мероприятие для меня стало праздником. Замечательный конкурс, который позволяет раскрыться, взаимодействовать, поделиться опытом, - отметила Ольга Комарь.
Стаж работы победительницы шесть лет.
- Как член жюри я обращала внимание на профессиональные компетенции, на опыт, на самопрезентабельность, на умение подать себя. Для меня было также важно отношение к детям. На мой взгляд, задания были достаточно трудные. Все конкурсанты молодцы, все хорошо справились, единственное, что кому-то не хватило опыта, и может быть теории. Но, у девушек все впереди. Актуальность профессии учитель-логопед велика. Сегодня логопеды востребованы и нужны. Дети разные, контингент растёт, в этом направлении нуждаются школьники и взрослые. В современном мире профессия логопед также совершенствуется, 90% детей сегодня рождаются с гипоксией. Распространение гаджетов среди детей и клиповое мышление, продиктованное информационным обществом, дают о себе знать. Надеемся, что конкурс станет более масштабным и пройдет на республиканском уровне в следующем году, - сообщила старший преподаватель кафедры «Психология детства» БГУ Ирина Савиткина.
Номинантами также стали:
Номинация «Вдохновение и педагогический артистизм» - Наталья Бородина (детский сад №64 «Колокольчик»);
«Новаторство в логопедии» - Людмила Балданова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»);
«На пути к успеху» - Нелли Хубанова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»);
«Сохранение традиций» - Анастасия Уварова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»).
Конкурс прошёл во второй раз.
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
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