В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда

Общество, Фото: комитет по образованию

В конкурсе приняли участие 15 учителей-логопедов



В Улан-Удэ состоялась церемония награждения победителей и участников городского профессионального конкурса «Учитель-логопед года - 2022», сообщает комитет по образованию.



В этом году участниками конкурса стали 15 учителей-логопедов из 13 дошкольных учреждений города.



Победу одержала учитель-логопед Ольга Комарь из детского сада №111 «Дашенька». Второе место заняла Татьяна Деохотина из детского сада №96 «Калинка».



Третье место разделили Марина Жамсаранова из детского сада №91 «Строитель» и Ольга Ляхова из детского сада №72 «Алёнушка».



Конкурс проходил в четыре тура: «Информационная карта», «Визитная карточка», «Открытое занятие» и «Интерактивный салон».



- Рада, что я выиграла в этом конкурсе. Это мероприятие для меня стало праздником. Замечательный конкурс, который позволяет раскрыться, взаимодействовать, поделиться опытом, - отметила Ольга Комарь.



Стаж работы победительницы шесть лет.



- Как член жюри я обращала внимание на профессиональные компетенции, на опыт, на самопрезентабельность, на умение подать себя. Для меня было также важно отношение к детям. На мой взгляд, задания были достаточно трудные. Все конкурсанты молодцы, все хорошо справились, единственное, что кому-то не хватило опыта, и может быть теории. Но, у девушек все впереди. Актуальность профессии учитель-логопед велика. Сегодня логопеды востребованы и нужны. Дети разные, контингент растёт, в этом направлении нуждаются школьники и взрослые. В современном мире профессия логопед также совершенствуется, 90% детей сегодня рождаются с гипоксией. Распространение гаджетов среди детей и клиповое мышление, продиктованное информационным обществом, дают о себе знать. Надеемся, что конкурс станет более масштабным и пройдет на республиканском уровне в следующем году, - сообщила старший преподаватель кафедры «Психология детства» БГУ Ирина Савиткина.



Номинантами также стали:



Номинация «Вдохновение и педагогический артистизм» - Наталья Бородина (детский сад №64 «Колокольчик»);

«Новаторство в логопедии» - Людмила Балданова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»);

«На пути к успеху» - Нелли Хубанова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»);

«Сохранение традиций» - Анастасия Уварова (ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»).



Конкурс прошёл во второй раз.

