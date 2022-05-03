В Бурятии пожарные сняли рыбака со льдины

Инцидент произошёл на озере Тугнуйское
На озере Тугнуйское в местности около села Бом Мухоршибирского района Бурятии рыбака отнесло на льдине на расстояние 300 метров от берега. Мужчина рыбачил на льду озера, когда льдина откололась.
Сообщение об инциденте поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу сегодня ночью. На место выехали спасатели БРПСС. Дополнительно о происшествии было передано в пожарную часть №89 села Тугнуй, которые выехали к месту происшествия в составе 3 человек и 2 единиц техники.
Усилиями пожарных мужчина был доставлен на берег. От дальнейшей помощи пострадавший отказался, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Напомним, ранее со льда Гусиного озера был спасён 71-летний рыбак.
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