Владимира Рылова наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»

Художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета Владимир Рылов награждён медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». Высокую награду маэстро вручила министр культуры республики Соелма Дагаева на концерте в рамках открытия фестиваля классической и современной музыки «Возвращение» (6+).
- Здесь моя Родина, здесь мой театр, здесь мой любимый зритель, мои любимые музыканты и артисты. Вместе мы народ, вместе мы Республика. Вместе мы добьёмся очень многого, - отметил Владимир Рылов.
Также он поблагодарил зрителей за тёплый приём, сотрудников всех цехов театра за организацию фестиваля «Возвращение», который проходит при поддержке Росконцерта, министерства культуры России, министерства культуры Бурятии.
- Прекрасное открытие прекрасного фестиваля. Нас ждёт интересная, разнообразная программа: концерты, мастер-классы, творческие встречи. Сегодня мы услышали потрясающую музыку Валерия Гаврилина и Сергея Прокофьева. Думаю, для многих этот концерт стал настоящим откровением», - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Фестиваль классической и современной музыки «Возвращение» открылся 1 мая концертом в исполнении оркестра, солистов, хора театра и хора Детской школы искусств имени Бау Ямпилова под руководством маэстро Владимира Рылова.
На сцене Бурятского театра оперы и балета прозвучали «Военные письма» Валерия Гаврилина и легендарное произведение Сергея Прокофьева —кантата «Александр Невский».
- Когда я увидела рекламу фестиваля «Возвращение», я решила, что надо идти. Весь концерт на одном дыхании, зал не шелохнулся - до мурашек, - поделилась своими впечатлениями зритель Елена.
Фестиваль «Возвращение» продолжится 2 мая камерным концертом. 3 мая зрители смогут посмотреть концерт «Воспевая отчий край!», в программе которого песни композиторов Бурятии (в исполнении хора a cappella). Симфонический концерт пройдёт 4 числа в Бурятском театре оперы и балета. А 5 мая гости фестиваля и солисты театра выступят в Художественном музее имени Сампилова. Завершится фестиваль концертом памяти В.Ц. Галсанова 7 мая на сцене Бурятского театра оперы и балета.
Возрастное ограничение 6+
Фестиваль классической и современной музыки «Возвращение» открылся 1 мая концертом в исполнении оркестра, солистов, хора театра и хора Детской школы искусств имени Бау Ямпилова под руководством маэстро Владимира Рылова.
На сцене Бурятского театра оперы и балета прозвучали «Военные письма» Валерия Гаврилина и легендарное произведение Сергея Прокофьева —кантата «Александр Невский».
- Когда я увидела рекламу фестиваля «Возвращение», я решила, что надо идти. Весь концерт на одном дыхании, зал не шелохнулся - до мурашек, - поделилась своими впечатлениями зритель Елена.
Фестиваль «Возвращение» продолжится 2 мая камерным концертом. 3 мая зрители смогут посмотреть концерт «Воспевая отчий край!», в программе которого песни композиторов Бурятии (в исполнении хора a cappella). Симфонический концерт пройдёт 4 числа в Бурятском театре оперы и балета. А 5 мая гости фестиваля и солисты театра выступят в Художественном музее имени Сампилова. Завершится фестиваль концертом памяти В.Ц. Галсанова 7 мая на сцене Бурятского театра оперы и балета.
Возрастное ограничение 6+