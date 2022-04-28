В Улан-Удэ открыли региональный центр единоборств





















28 апреля в 103 квартале Улан-Удэ открыли региональный центр единоборств, который получил название «Патриот».Строительство спортцентра площадью более 9 тысяч кв метров началось в 2020 году благодаря финансированию из федерального бюджета. На возведение нового спортивного объекта было предоставлено 424 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.На открытии присутствовал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.- Это уже второе посещение универсального спортивного центра. Первое было в Хабаровске. Он тоже построен. Тоже живой. Там тоже все залы заняты. И здесь точно также: на красиво месте построен замечательный дворец спорта. Это один из целого ряда спортивных объектов, которые построены за средства, выделенные правительством Российской Федерации, на развитие Дальнего Востока. Точно такой же спортивных комплекс мы ещё в ближайшее время сдадим в Комсомольске-на-Амуре. Мне кажется это очень важным и очень своевременным, потому что спорт не только развивает руки или ноги, координацию, он воспитывает дух, воспитывает волю, а это нужно для того, чтобы побеждать, чтобы Россия была сильной, – заметил Юрий Трутнев.Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал региональный центр единоборств «долгожданным», а сам центр хорошо оснащённым.На первом этаже в специализированных залах двухэтажного здания улан-удэнцы смогут заниматься боксом, восточными единоборствами, баскетболом и волейболом. Этаж оборудован раздевалками с душевыми, тренерскими, медицинскими комнатами и сауной. На втором этаже расположатся хостел на 20 мест, универсальный зал, административные помещения, конференц-зал на 45 мест и трибуны на 408 мест.- Очень хороший зал, ребята всегда мечтали о таком современном хорошем зале. Наши великие легендарные борцы, как Олег Алексеев, Борис Будаев, Сергей Замбалов, в таких условиях не тренировались, конечно, но они достигли больших успехов. Надеюсь, что наши ребята достигнут тех же высот, каких достигли прославленные борцы. У нас, наверное, впервые такие условия, когда, начиная, буквально, с раздевалки, заканчивая залом, здесь созданы все условия для тренировки. Будем стараться оправдать надежды, - сказал заслуженный тренер Бурятии, старший тренер РСШОР Зорикто Меньжиков.