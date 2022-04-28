Четвёртая часть бурятского фильма «Решала» выйдет в мае

26 апреля в Сети появился трейлер бурятской кинофраншизы «Решала». Фильм получил рабочее название «Брат», он станет четвёртой частью криминальной драмы. Премьера фильма состоится 19 мая.
Режиссёром фильма стал Александр Амиров. Сценарий написали Александр Кузьминов, Жаргал Бадмацыренов, Александр Фролов и ушедший из жизни в 2019 году режиссёр, продюсер Евгений Замалиев.
В комментариях фанаты отмечают, что фильм станет «мостом» между первой и второй частью, когда один из главных героев Каша ещё не стал заядлым бандитом, а его старший брат ещё сидит за решёткой.
Также в этой части раскроют историю и возникновение клички «Каша» - персонажа Александра Фролова.
- Каша твёрдо решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр, и с этого момента Каше приходится пуститься в бега. Вернувшись в родной город, он попытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала, - говорится в описании фильма.
Продолжительность фильма составит 90 минут, отмечается на интернет-сервисе «Кинопоиск».
В этом году франшизе исполняется 10 лет. Первая часть вышла ещё в 2012 году. «Решалу» назвали настоящим прорывом в Бурятии и даже за её пределами. В интернете опубликованный фильм набрал более 17 млн просмотров.
Сиквел фильма вышел в 2015 году и собрал более семи миллионов рублей за первый уик-энд в широком прокате. Режиссёром выступил тогда Роман Асхаев. В главных ролях были Александр Фролов, Мосэ Куртанидзе. Константин Озеров играл эпизодическую роль в фильме и появлялся в качестве «камео».
Как сообщал «Байкал-Daily», во время съёмок «Решала 2» произошёл один казус. В 2014 году сценарист и продюсер фильма Евгений Замалиев по нелепой случайности «подарил» дорогостоящее оборудование случайному мужчине, который нагло сел в машину режиссёра. Тогда же авторы фильма попросили улан-удэнцев найти потерянное оборудование за вознаграждение. В итоге рюкзак был найден на следующее утро случайными прохожими.
Спустя четыре года, в ноябре 2019 года стало известно о кончине кинорежиссёра и продюсера, в прошлом известного бурятского КВНщика Евгения Замалиева. Он скончался от рака костей (остеосаркомы)
Спустя месяц после его смерти вышла третья часть франшизы «Решала: нулевые». Сюжет фильма разворачивался до событий первых двух частей. В главных ролях кинокартины выступили Константин Озёров и Мосэ Куртанидзе. Режиссёрами были Жаргал Бадмацыренов и Александр Кузьминов. Фильм собрал более 10 млн рублей за первый уик-энд в широком прокате.
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