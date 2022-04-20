Уличное освещение в Улан-Удэ станет на 98% светодиодным









В Улан-Удэ МБУ «Горсвет» заключил четвёртый энергосервисный контракт – это уже третий контракт с московской компанией «Энергоника». По контракту в городе заменят 3956 светоточек. Освещение в городе станет на 98% светодиодным, сообщили в пресс-службе мэрии.– Улан-Удэ один из первых городов в России, который заключил энергосервисные контракты. В прошлом году мы закончили второй этап энергосервисного контракта. Мы все старые лампы заменили на новые светодиодные. Наши жители почувствовали сразу, свет стал яркий, не точечный, не расплывчатый, – отметил мэр Игорь Шутенков.В столице Бурятии уже второй год подряд проводится большая работа по модернизации уличного освещения. Всего в городе 30 тысяч светоточек, из них 29 тысяч будут светодиодными при реализации четвёртого энергосервисного контракта.- Все светоточки будут подключены к автоматической системе управления освещением. Жители и гости, к примеру, прилетающие на самолёте, позитивно отзываются о нашем городе, он стал ярким и светлым, безопасным для жителей. Мы стараемся своевременно и оперативно заменять сломанные или перегоревшие светильники – на работу уходит максимум сутки. Практически, не горящих светильников у нас нет, - сказал и.о. мэра Сергей Гашев.Основная цель контракта - это модернизация системы уличного освещения и энергосбережение. Так, в столице Бурятии заменят 3956 светильников РКУ и ЖКУ на современные светодиодные и экономичные светильники. Также по контракту будут заменены 28 шкафов управления освещением на щиты автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО).- Мы используем продукцию только отечественных производителей, которые есть в реестре минпромторга РФ. В Улан-Удэ мы использовали светильники производства Санкт-Петербурга и шкафы управления с Казани. По контракту до конца июля работы по замене светильников будут выполнены, - сказал учредитель ООО «Энергоника» Игорь Кичатов.Все мероприятия пройдут без привлечения бюджетных средств, за счёт инвестора. А после истечения срока контракта – это восемь лет – всё оборудование перейдет на баланс города.За период действия контракта экономия электроэнергии составит около 13 680 Мвт, это 76 % от базового потребления и 68 млн рублей. 65 из них будут выплачены подрядчику – ООО «Энергоника».В 2021 году «Горсвет» заключил два энергосервисного контракта, благодаря которому в Улан-Удэ заменили 22 525 старых натриевых светильников на новые энергосберегающие светодиодные. На электроэнергии было сэкономлено 12 млн рублей.