В Улан-Удэ в Русском драмтеатре презентуют новый арт-проект

Общество, Фото: Александра Данилова

Бестужевцы дадут ответы на важные вопросы зрителей



15 апреля перед показом драмы Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) в Русском драматическом театре имени Бестужева будет представлен арт-проект фотохудожника Александры Даниловой и главного художника Анастасии Шафиковой «Театр. Инструкция».



Это будет концептуальный буклет о том, как смотреть, понимать и принимать театральное искусство, а также интерактивная инсталляция, символизирующая путь осознанного зрителя к получению нового опыта.



Проект «Театр. Инструкция» начался со списка часто задаваемых и наболевших вопросов от зрителей. Можно ли ходить в театр в джинсах? Что делать, если то, что происходит на сцене, не понятно? Нужно ли дарить артистам цветы? Что делать, если опоздал? Чем заняться, если пришёл рано? Это современный театр и театр ли, вообще?



– «Театр. Инструкция» – это один из видов коммуникации с нашим зрителем. Через фотографии и лаконичные тексты мы говорим о том, что такое театр, каким мы видим нашего зрителя, рассказываем о том, что театр – это не только спектакли, но и много других активностей. Театр медленно, но всё же становится более открытым, не таким «правильным». А зритель – более расслабленным и увлечённым. В «Инструкции» даже есть сеанс «психотерапии» под названием «Это нормально». Да, это нормально чего-то не понимать, ходить на один и тот же спектакль десятки раз. Нормально, когда всем понравилось, а тебе – нет. И наоборот. Главная задача зрителя – расслабиться, приготовиться к получению нового опыта и просто для начала попробовать уловить «правила игры». Вот как раз этот процесс он может попрактиковать в приложении к «Инструкции», – поделилась подробностями фотохудожник Александра Данилова.



По задумке авторов, пройдя через «портал», зритель получит новый опыт, который зависит от «правил игры», определенных им самим уже в процессе «пути», рассказали в пресс-службе театра.



С цифровым вариантом «Инструкции» можно ознакомиться на официальном сайте театра. А лично пройти через «портал» – в Русском драматическом театре с 15 апреля и до окончания 93-го театрального сезона.



