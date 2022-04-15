«Ждать чуда надоело»: Бурятские спасатели массово увольняются со службы

Вопрос с заработной платой стал настолько острым, что большая часть спасателей решили уйти
Как сообщал «Байкал Daily», ещё в ноябре спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) выступили с видеообращением к главе Алексею Цыденову по поводу своих невысоких зарплат. Они попросили справедливости – платить так же, как платят спасателям МЧС.
Тогда на высшем уровне признали, что проблема оплаты труда республиканских спасателей, действительно, актуальна. Было озвучено, что средний уровень зарплаты – 28 358 тысяч рублей. Оплата зависит от должности, выслуги лет, классности, надбавок за особые условия труда, оплаты особо сложных условий, вредности. Сотрудникам пообещали, что будет «продолжена работа по увеличению заработных плат и получению льгот».
Сегодня спасатели рассказывают, что с тех пор ситуация не изменилась. Большинство сотрудников приняли тяжёлое решение – уйти с любимой работы.
- Этот вопрос стоял уже лет пять. Сначала, конечно, зарплату подняли, но уменьшили премию. И что в итоге? Сумма-то осталась совершенно та же. Нам говорят, что денег нет, зарплатный фонд не увеличивают. Слов нет уже. Конечно, нам закупили новую лодку, например, водолазное снаряжение, а о зарплатах не подумали. Сейчас люди, кто имеют права на управления этой лодкой, уйдут, а водолазные костюмы не понадобятся, потому что водолаза первого класса не будет. Они просто не будут иметь права проводить такие работы, - рассказал «Байкал-Daily» уже уволившийся спасатель.
Уходят не просто рядовые работники, а настоящие специалисты. Всё идёт к тому, что из профи останутся единицы, а остальные спасатели пока не будут иметь должного опыта, ведь он нарабатывается с годами.
- Республике, видимо, не нужны спасатели. Скажут: «Эти уйдут, другие работать будут». Молодые, конечно, научатся, но время на это надо. Конечно, не хотелось уходить. Я там был с 2007 года, обидно, конечно. Столько лет отработали, хотелось бы ещё работать тут, но уже нереально, уже невозможно, - поделился «старичок» службы.
По словам уволившегося спасателя, несмотря на свой опыт, он получал на руки от 30 до 32 тысяч рублей. При этом только на оплату кружков, секций нескольких детей ему необходимо от 15 до 18 тысяч в месяц. Деньги остаются только на еду. «А подработать редко получается с таким графиком. На всём ужимаешься, экономишь», - рассказывает мужчина.
Со слов спасателей, когда-то шёл разговор о 45 тысячах в месяц, но с нынешними ценами и этого мало для мужчин с семьями. Для сравнения, до 2010 года зарплата была «пусть и не большая», но можно было полноценно жить и даже немного копить, но затем становилось только хуже.
- Мы обращались к администрации, к главе. Но все отмолчались. За это лишили только наградных наших, за то, что мы это сделали без разрешения, - уточняет спасатель.
Другой мужчина говорит, что с тех пор, как работники решили записать видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову, начальство стало «кормить завтраками».
- «Позже, решаем», а дальше с февраля на март решение переносят, потом: «Денег нет, ситуация в стране сложная» и тому подобное, - делятся сотрудники.
- Даже не руководству, наверное, а правительству… пофиг. Я ухожу, потому что 30 тысяч, при нынешней экономике – а у меня жена в декрете, ребёнок – не хватает. Да даже одному-то не хватает. Приходится подрабатывать, но здесь график ненормированный, из-за этого трудно ещё где-то искать деньги. В любой момент могут вызвать на поисковые, на какое-нибудь ЧС, - поделился ещё один работник БРПСС.
Спасатели все как один говорят, что эта работа приносит им настоящее удовольствие, но «это уже ни в какие ворота».
- Обидно – не то слово. Отдавали всю душу этой работе, помогали людям. Я думаю, что каждому обидно. Да даже не столько тем, кто уходит, а кто остаётся. Шефу, начальнику нашему тоже неприятно, что столько специалистов уходит. Остаются только два-три человека, которые работали больше пяти лет. Остальные – это молодёжь, которые некоторые даже не аттестовались ещё. Уходят больше 10 человек, причём минимум третий класс, а некоторые второй, первый - водолазы, альпинисты, - делится эмоциями мужчина.
Спасатели надеялись, что после обращения к властям что-то изменится, но ничего не вышло. Выход видят только один – менять работу.
- Никто не хочет ничего менять. Ну и ладно тогда. Другую работу ищем, - дополнил спасатель.
Некоторые специалисты, не сдерживая эмоций, делятся своими мыслями:
- Им всё равно, какие будут спасатели. Хоть инвалиды, лишь бы работали и было кому выехать на поиск. А как они там отработают, никому «сверху» дела нет. Главное – отчёт: «Приняли меры и т.п.». И хоть нам сказали, что не время ставить ультиматум - проблема назрела не вчера, а уже давно. Зарплата не соответствует. Жизнь одна, и ждать чуда надоело. У нас недавно умер кинолог… Не дождался!
По словам начальника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павла Шубина, со службы уходят только улан-удэнские спасатели. Другие поисково-спасательные отряды из Кырена и Гусиноозёрска остались в полном составе.
- Я ребят понимаю, сложно сейчас на такую зарплату жить. Я думаю, что если что-то решится с деньгами, то они вернутся. Я, конечно, без вопросов приму их обратно, - поделился Павел Шубин.
В свою очередь, в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что в настоящее время в БРПСС шесть вакантных мест. С начала текущего года уволились два спасателя. По официальным данным, изъявили желание уволиться со службы семь человек.
- В 2020 году заработная плата спасателей БРПСС увеличивалась - на 13% и 3%. В 2021 году заработная плата увеличена на 6,5%. Средняя заработная плата спасателя БРПСС без учета НДФЛ составляет 35 288 рублей. В настоящее время, вопрос увеличения заработной платы спасателей БРПСС решается параллельно с повышением заработной платы пожарных, которые наряду со спасателями БРПСС принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, - рассказали в агентстве.
Работа по набору кандидатов на вакантные места ведётся постоянно. Кстати, сами спасатели уверяют, что методы отбора кандидатов сильно ухудшились.
- На сегодняшний день берут на работу всех подряд. Недавно взяли парня - он не подтянулся ни разу, а сегодня аттестовался и будет спасать людей. Когда я устраивался в 2011 году, со мной даже разговаривать бы не стали, если бы я 3 км пробежал больше чем за 12 минут и подтянулся меньше 15 раз, - возмутился один из работников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Сейчас уволившиеся спасатели будут уходить кто на заводы, кто в автомастерские.
- Душа не лежит, но зарплата там нормальная, а что сделаешь? Надоело, - говорят мужчины.
«Ждать чуда надоело»: Бурятские спасатели массово увольняются со службы
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