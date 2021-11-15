В Бурятии официально признали проблему с зарплатой спасателей

По их словам, оплата труда спасателей БРПСС является очень маленькой. Они просят справедливости – платить так же, как платят спасателям МЧС.







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Как сообщал «Байкал-Daily», 15 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) выступили с видеообращением к главе Алексею Цыденову по поводу своих невысоких зарплат.В республиканском агентстве ГО и ЧС прокомментировали сложившуюся ситуацию.- Вопрос заработной платы для спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы не нов, но актуален. В 2019 году средняя заработная плата спасателя БРПСС «на руки» составляла 24 692 рублей. После одобренной правительством Республики Бурятия бюджетной заявки республиканского агентства ГО и ЧС в 2020 году заработная плата работников БРПСС была повышена на 13%. Сумма дополнительных лимитов бюджетных обязательств составила 2 386 500 руб. На сегодняшний день средняя заработная плата спасателя БРПСС «на руки» составляет 28 358 рублей. Оплата труда спасателей зависит от должности, выслуги лет, классности, надбавок за особые условия труда, оплаты особо сложных условий, вредности, - сообщил директор ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» Геннадий Буянтуев.Он также сообщил, что в Госдуму вносили законопроект Архангельского собрания депутатов о досрочном выходе на пенсию региональных спасателей. Законодательную инициативу поддержало правительство Бурятии. Однако предложение было в итоге отклонено.- Конечно, понимаем, что сегодняшняя заработная плата не соответствует тяжёлому и опасному труду спасателей. И мы продолжим работу по увеличению заработных плат и получению льгот для наших работников, - заявил Геннадий Буянтуев.