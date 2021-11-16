Больше половины бурятских спасателей грозят увольнением



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне спасатели Бурятской поисково-спасательной службы (БРПСС) выступили с открытым обращением по поводу своей низкой зарплаты . Республиканские спасатели по сравнению с сотрудниками МЧС получают в несколько раз меньше, хотя также рискуют жизнью и здоровьем и трудятся не меньше. Они просят достойно оплаты труда. Уже много лет спасатели пытаются добиться повышения оклада, но ситуация не улучшается. 15 ноября они записали видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову.





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Также он подсчитал, что если взять хотя бы прожиточный минимум в 13 тысяч с копейками, с одним ребёнком в семье мужчинам нужно зарабатывать примерно 42 тысячи. У республиканских спасателей речь идёт о суммах едва ли не в два раза меньше.











Геннадий Буянтуев дал обещание повторно обратиться в правительство Бурятии, сделать расчёты и представить их.







«Назрел вопрос об уходе профессиональных спасателей и поиске другой работы, если ситуация не изменится», - основная мысль спасателей. Они поясняют, что настроены на массовое увольнение. Желающих покинуть службы уже порядка 60% от всего коллектива.Сегодня на базе БРПСС состоялось совещание, на котором присутствовало большинство желающих уволиться спасателей.- Я считаю, что моя работа по отношению к моей семье – это эгоизм. Я очень много времени провожу на этой работе, а приходя, практически ничего не могу дать семье. Это меня очень сильно беспокоит, как и мою супругу. У меня две дочки, и я не могу уделить им достаточное количество времени. Даже если я нахожусь не в БРПСС, то постоянно ищу подработку, чтобы у моих детей была не только еда, но и всё остальное тоже, - выступил с обращением к начальству спасатель Егор Горюнов.- Многие из нас, да почти все, подрабатывают. Нам приходится это делать. Кто на доставках, кто гайки крутит в СТО, кто туристов водит, бывало, таксовали. А отдыхать когда? На этой работе и так выматываешься, потом ещё на вторую идти, - добавил альпинист Даши Аюшеев.- Нас всегда называли «Бурятский спецназ». А все эти калымы очень влияют на боеспособность службы. Также раньше мы вели отбор работников из пришедших кандидатов, а сейчас берём всех, ибо их очень мало, - уточнил начальник БРПСС Павел Шубин.Те, кто увольняться не планирует в силу предпенсионного возраста, всё равно поддерживают коллег. Парашютист Андрей Шубин рассказал о себе и сравнил зарплаты:- У меня возраст 60 лет. Меня уже никто никуда не возьмёт. А ребят-то могут. Все беды, начиная от профессиональной подготовки до текучки кадров, всё исходит только из зарплаты. Она уже ниже некуда. Я инструктор в трёх видах подготовки, спасатель первого класса, со стажем, больше которого у нас нет. Я получаю 31 тысячу уже 10 лет, как сдал на 1 класс. Но у меня-то хотя бы первая военная пенсия есть. А представьте молодые семьи наших? Они снимают квартиры, у них зарплата ещё меньше, а больше половины они отдают только за «свой угол». Молодые к нам приходят, и они ждут хотя бы 40 тысяч, и это абсолютно нормально. А у нас их нет. Я полностью поддерживаю своих коллег.Спасатель отмечает, что такая ситуация сложилась из-за инфляции. Цены растут, а заработная плата всё равно остается прежней. Если ситуация не изменится, из БРПСС уйдут самые сильные и опытные работники, а необученная молодёжь ещё долго не сможет наработать хватку без наставников, либо также уволятся, и службы не будет совсем.- Много было встреч, много было разговоров. Не один раз говорилось об этом. Никто нас не слышит. Хурал даже не принял во внимание то, что мы без социальных гарантий. То есть пенсия у всех спасателей будет такая же, как и у простых людей, которые не рискуют не просто здоровьем, а жизнью, - добавил Шубин.Работа спасателей – это самый высокий, четвёртый класс сложности. Но льготы по пенсии будут, только если спасатель находился на федеральной службе, например, в МЧС.Директор ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» Геннадий Буянтуев выслушал все претензии бастующих и дал разъяснение.- Вопрос о денежных выплатах спасателям не новый. В 2020 году заработная плата работников БРПСС была повышена на 13%. Сейчас она в среднем 28 тысяч. Как руководитель я считаю, что это недостойная оплата труда для мужчины, который постоянно находится на дежурствах, выездах и т.д., - отметил он.Оплата труда спасателей зависит от должности, выслуги лет, классности, надбавок за особые условия труда, оплаты особо сложных условий, вредности. Страховка у спасателей есть, но, по словам самих работников, получить её довольно сложно.Также на совещании были подняты вопросы об отсутствии душевых кабин на территории базы в Тункинском районе, о таксопарке базы в Улан-Удэ и мелких проблемах БРПСС.- Все недочёты будут урегулированы, не волнуйтесь об этом, работа идёт каждый день, - пообещал директор.