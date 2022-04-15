Пункт работает на Шишковке
Сегодня на Шишковке бесплатно вакцинируют собак от бешенства, сообщает мэрия Улан-Удэ.
С 10:00 до 15:00 работники городской станции по борьбе с болезнями животных проводят вакцинацию кошек и собак по ул. Чертенкова, 100а - около школы №48. Здесь же организована регистрация домашних животных, процедура бесплатная, владельцы оплачивают только стоимость чипа – 325 рублей.
Если нет возможности привезти животное, то по номеру телефона оперштаба можно бесплатно пригласить ветеринара на дом.
Также в ходе рейда мобильные группы проверят правила содержания домашних животных и уборку прилегающих территорий в частном секторе Шишковки. А сотрудники комитета по образованию, комитета по социальной и молодёжной политике, управления ветеринарии расскажут детям в школах и детских садах о правилах поведения при встрече с животным и об ответственном обращении со своими питомцами.
Вызвать ветеринара на дом, оставить заявку на отлов, сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак и уточнить интересующую информацию можно по телефону: 44-30-00
В Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют от бешенства собак
Общество, Фото:
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