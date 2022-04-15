Бурятский лама: «К осени люди увидят свет в конце тоннеля»

Настоятель дацана дал прогноз, что ожидает мир во втором полугодии 2022 года
Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама дал прогноз на второе полугодие 2022 года.
Общество и политика
По лунному календарю, 2022 год наступил под символом синего Тигра в стихии Воды. Так, по словам ламы, год благоволит людям, родившимся в годы Собаки и Коня. Тигр является символом увлечённости, импульсивности, страстности и даже одержимости. Избранному делу он отдаётся целиком, поэтому склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с этими качествами животного. А значит целеустремлённые, последовательные и идейные люди будут чувствовать себя лучше, пояснил лама.
Согласно прогнозу, неблагоприятен год для людей, родившихся в годы Обезьяны и Тигра. Труднее всего придётся пессимистам, флегматикам, людям, обделённым идеей, целью, страстью. Год Тигра усилит чувства, обострит мнения, отношения, вследствие чего могут произойти большие перемены в политике, отметил Еши Намжил лама.
Будут острее ощущаться болезни, беды, проблемы и безысходность, говорится в прогнозе ламы. По его словам, участятся случаи суицидов, отказов от бизнеса, учёбы, помощи, продолжения семейного ремесла и дела. «Громче, яростнее будут проявляться недовольства и гнев людей властными структурами, законодательными, медицинскими институтами, банками или же их представителями, особенно в анонимной среде», - отмечает он.
Лама отмечает, что в наступившем году людям следует продолжить начатые дела, расширить, укрепить достигнутое, особенно это касается прошлогодних проектов. Это также успешное время для начинаний, перемен и изменений. Вместе тем, ещё больше возрастёт недовольство тех, кому не нравится работа, жизнь, условия, начальство, законы и так далее.
Здоровье
- Думаю, что люди почти победят ковид, по крайней мере смертность и количество больных пневмонией уменьшится в разы. Болезненная энергетика лёгких и толстого кишечника должна отступить. В целом на год и на весь 12-летний цикл плохое начало заложила пандемия. Болезни не отступят, но они сменят свои направления. Теперь они будут чаще и сильнее поражать кровь, лимфу, почки, ослабят мужское и женское здоровье. Весьма снизится рождаемость, участятся бесплодие, упадок сил, мужские, женские заболевания, и люди больше будут обращаться к процедуре ЭКО, - говорит Еши Намжил лама.
Многие люди начнут практиковать различные духовные методы, йогу, народные целительные практики, но при этом сократится рождаемость и увеличится смертность. Лама не рекомендует часто и в большом количестве есть рыбу, свинину, картофель, особенно в копчёном, вяленом и сушёном виде.
Природа и живность
По прогнозу ламы, весна и лето будут продолжительными. Нередкими станут разные неожиданности в виде осадков, ветра, краткого похолодания и такой же непродолжительной духоты. Частыми по вине людей станут пожары, и возможно, придёт наводнение.
Что касается будущего урожая, то лама предсказывает, что он будет средним, скот размножится неплохо, однако участятся падежи и вынужденный забой. Лама говорит, что вернутся насекомые, вредители, которые давно не показывались, и даже те, о которых думали, что они исчезли навсегда. Сохранится риск распространения инфекций, в том числе от различных насекомых и другой живности, особенно в тёплое время года и среди животных. Поэтому людям нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц.
Финансы
В материальном плане первые полгода ожидаются сложными, прогнозы даются мрачные, отмечает настоятель дацана.
Но ожидается, что к концу лета, ближе к осени финансовая ситуация немного прояснится, и «люди увидят свет в конце туннеля». Еши Намжил лама отмечает, что подчинённым лучше держаться ближе к своим руководителям, а народу – своих корней, истории, традиций, религии.
В целом год, считает он, будет благополучным для работающих по интернету, в сфере обслуживания, в ремонте, связи, пошиве, производстве и тех, кто даёт деньги и прочее в долг, взаймы, аренду, на прокат и во временное пользование.
- Таковы примерные характеристики наступившего года. Думаю, что прогнозировать лучше на полгода. В наше время карма, ситуации быстро меняются. Отдельные большие личности или большое количество людей в едином порыве могут существенно изменить жизнь общества, региона, страны и даже мира. Так или иначе, считаю для себя полезным составление таких прогнозов. Уверен, что со временем они станут точнее. Данный зурхай относится не только к Бурятии, а, пожалуй, ко всему миру, - подытожил Еши Намжил лама (Олег Намжилов).
Бурятский лама: «К осени люди увидят свет в конце тоннеля»
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