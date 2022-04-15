Местами пройдёт снег
В Бурятии сегодня, 15 апреля, ожидается ухудшение погоды.
По данным синоптиков, по северной половине республики смещение активного атмосферного фронта вызовет усиление ветра до 22 м/с. Также местами ожидается снег.
Жителей Бурятии просят проявить внимательность и осторожность, особенно на дорогах.
В Бурятии ухудшается погода
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Общество, 15.04.2022
Местами пройдёт снег
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