В Хоринском и Баунтовском районе состоялся профессиональный конкурс
В Бурятии сотрудники Хоринского и Баунтовского отделов социальной защиты населения провели традиционный конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов клиентских служб. Конкурс приурочили к десятилетию совместной работы, сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики.
Участники конкурса прошли индивидуальное тестирование - на знание и умение руководствоваться нормативно-правовой базой по предоставлению социальных выплат в «Блиц-турнире». А умение и навыки в работе с населением они показали в «Творческом конкурсе» - для этого группы поддержки создали разные профессиональные ситуации, чтобы раскрыть образ сотрудника клиентской службы.
По итогам конкурса звание «Лучший специалист клиентской службы» завоевала ведущий специалист отдела социальной защиты населения по Хоринскому району Наталья Павлова. Главный специалист Галина Бурдукова и ведущий специалист Татьяна Ипполитова отдела соцзащиты по Баунтовскому району доказали своё профессиональное мастерство, они получили дипломы и памятные подарки.
В двух районах Бурятии выбрали лучшего специалиста клиентской службы
Общество, Фото:
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