В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по шатару и шахматам

Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Ильи Балдынова



В Усть-Ордынском Бурятском округе состоялся VIII открытый окружной турнир по игре шатар, шахматам и шашкам памяти Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова. В соревнованиях приняли участие 158 спортсменов из районов округа, городов Иркутск и Ангарск.



В церемонии открытия турнира приняли участие представители администрации округа, федерации шашек России и федерации шашек Иркутской области.



– Мы горды тем, что простой парень из маленькой деревни в Иркутской области стал генералом, командиром дивизии и одним из победителей в Великой Отечественной войне. Символично, что турнир памяти героя проходит в школе, которая носит имя Ильи Васильевича Балдынова, где каждый ученик знает о его подвиге, – заявил заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Андрей Дмитриев.



Победителем окружного турнира в общекомандном первенстве стала команда Усть-Ордынской общеобразовательной школы №2. Второе место заняли спортсмены Осинского района, третье – Нукутского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

