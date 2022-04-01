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В Усть-Ордынском округе прошёл фестиваль «Навстречу Алтаргане»

В Усть-Ордынском округе прошёл фестиваль «Навстречу Алтаргане»
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Победителей выбирали в конкурсах улигершинов, народной песни и фольклорных коллективов

В посёлке Усть-Ордынский в рамках празднования 85-летия со дня образования Усть-Ордынского Бурятского округа и подготовки к XIV международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2022» прошёл областной фестиваль-конкурс «Алтарганиие угтуулан» («Навстречу Алтаргане»).

– В 2018 году международный бурятский фестиваль «Алтаргана» проходил на территории Иркутской области. В этом году его принимает Забайкальский край. По сложившейся традиции в УОБО проводятся конкурсные мероприятия по тем номинациям, которые будут на «Алтаргане». Всего в трёх конкурсах областного фестиваля 2022 года приняли участие 138 конкурсантов, одержавших победу на конкурсах муниципального уровня, – рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

В конкурсе улигершинов (сказителей) участвовали представители разных возрастов, начиная с семи лет. Улигеры исполняли под собственное инструментальное сопровождение на хууре или морин-хууре. Обязательное условие для участников – традиционный национальный костюм. В возрастной категории от 7 до 14 лет победил Глеб Б. (Осинский район). Среди участников от 15 до 20 лет первое место занял Дмитрий Б. (Боханский район). В категории от 21 года и старше победу завоевал Баир Пурбуев (Осинский район).

В конкурсе бурятской народной песни «Аялга hайхан дуумни» («Чарующие мелодии моих песен») каждый участник исполнял бурятскую народную песню – а капелла или в сопровождении бурятских народных инструментов. Среди участников от 7 до 13 лет победила Дарья Ш. (Баяндаевский район), от 14 до 18 лет – Дарима Х. (Эхирит-Булагатский район), от 19 до 35 лет – Татьяна Афанасьева (Ольхонский район) и в возрастной категории от 36 и старше – Екатерина Тарнуева (Баяндаевский район).

В конкурсе «Один день бурята» принимали участие бурятские фольклорные коллективы, работающие в этнографическом направлении. Участники представили театрализованную программу – реконструкцию фрагментов обрядов (семейных и календарно-производственных), народных праздников, молодёжных игрищ, картин народного быта. Первое место занял народный бурятский фольклорный коллектив «Талын дуун» («Степная песня») из Баяндаевского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ фестиваль Алтаргана конкурс Иркутская область

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