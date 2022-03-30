Победителем турнира стал 68-летний шахматист
В Улан-Удэ прошло первенство республики по шахматам среди ветеранов. Турнир на центральном стадионе РБ собрал 72 участника из столицы и 10 сельских районов Бурятии.
Как сообщает федерация шахмат РБ, велась напряжённая борьба. С первых туров вперёд вырвался рейтинг-фаворит Африкан Андреев, единолично лидировавший вплоть до 8 тура. Однако в упорной борьбе лидера сломил победитель турнира Анатолий Раднаев, также ставший первым в возрастной категории до 70 лет. Третье место занял Владимир Иринчинов, ставший первым в возрастной категории до 75 лет. Второе – у Африкана Андреева, он был первым в возрастной категории до 65 лет.
В возрастной категории старше 85 лет победил 91-летний Вампил Аюшеев. В возрастной категории старше 80 лидировал Сергей Ванчиков. В возрастной категории до 80 лет выиграл Владимир Хаханов.
У женщин старше 80 лет победила Светлана Жеребцова. Среди шахматисток старше 75 лет первенствовала Людмила Абзаева. Первое место в возрастной категории до 75 лет заняла Цырегма Дагбаева, до 70 лет – Лилия Доржиева, до 65 лет – Лариса Ошорова.
В Бурятии состоялось первенство по шахматам среди ветеранов
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