Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад





















Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда рассказали об этой из сложнейших операций, которую совершали водолазы . Это была операция по поднятию со дна Байкала потерпевшего крушение вертолёта Ми-2. Тела погибших пилотов оказались зажаты, а чтобы поднять сам вертолёт, спасателям пришлось проявить недюжинную смекалку.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда подняли со дна озера Байкал автомобиль, затонувший более 30 лет назад.Затонувший «УАЗ» на дне озера обнаружили 23 марта в районе Кругобайкальской железной дороги, в местности ключ Серебряный. Спасатели проводили там учебно-тренировочные сборы. Отрабатывая работу с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом, они и наткнулись на автомобиль. «УАЗ» лежал на глубине 84,4 метра.Руководство отряда приняло решение об извлечении автомобиля на поверхность.- 24 марта при помощи глубоководного робота и ворота спасатели подняли автомобиль на лёд. Сегодня автомобиль готовится к транспортировке для последующей утилизации, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.Установлено, что «УАЗ» затонул здесь более 30 лет назад.