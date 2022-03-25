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Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад

Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад
Общество,  Фото:БПСО
Затонувший автомобиль лежал на глубине более 80 метров

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда подняли со дна озера Байкал автомобиль, затонувший более 30 лет назад.

Затонувший «УАЗ» на дне озера обнаружили 23 марта в районе Кругобайкальской железной дороги, в местности ключ Серебряный. Спасатели проводили там учебно-тренировочные сборы. Отрабатывая работу с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом, они и наткнулись на автомобиль. «УАЗ» лежал на глубине 84,4 метра.



Руководство отряда приняло решение об извлечении автомобиля на поверхность.

- 24 марта при помощи глубоководного робота и ворота спасатели подняли автомобиль на лёд. Сегодня автомобиль готовится к транспортировке для последующей утилизации, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Установлено, что «УАЗ» затонул здесь более 30 лет назад.






Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда рассказали об этой из сложнейших операций, которую совершали водолазы. Это была операция по поднятию со дна Байкала потерпевшего крушение вертолёта Ми-2. Тела погибших пилотов оказались зажаты, а чтобы поднять сам вертолёт, спасателям пришлось проявить недюжинную смекалку.

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