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Байкальские спасатели рассказали о самой сложной операции на глубине

Байкальские спасатели рассказали о самой сложной операции на глубине
Общество,  Фото:БПСО
Чтобы поднять со дна Байкала потерпевший крушение вертолёт Ми-2, пришлось импровизировать

В пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России рассказали об этой из сложнейших операций, которую совершали водолазы.

13 июля 2005 года в озеро Байкал, недалеко от мыса Рытый, упал вертолёт Ми-2. Пилот и лётчик-наблюдатель погибли. Борт принадлежал Иркутскому областному совету РОСТО и выполнял задание лесавиаохраны — производил осмотр лесного пожара.

О падении вертолёта госинспектору Байкало-Ленского заповедника, базирующемуся на мысе Анхолой, сообщили туристы. Тот, в свою очередь, передал сообщение в администрацию заповедника, а оттуда уже сигнал поступил в МЧС. Для проведения поисково-спасательных работ в район предположительного падения вертолета на катере «Мангуст» прибыли две группы водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда. Они провели спуски для адаптации к глубине, затем — спуски до вертолёта.

Выяснилось, что машина лежит на глубине 43,6 метра на боку, мотором вниз. При ударе о воду воздушное судно сильно деформировалось. На второй день спасателям удалось извлечь из кабины тело командира экипажа и доставить вертолётом в Иркутск. Тело второго пилота оказалось зажато деформированными конструкциями, водолазы попытались освободить его, но тщетно...

Для деблокирования тела второго пилота требовалось применение гидравлического инструмента, но на такой глубине использовать его не представлялось возможным. Кроме того, комиссия по расследованию авиакатастроф просила поднять машину со дна Байкала.


Подъёмных понтонов больших объёмов в то время у спасателей БПСО не было.

Вспоминает спасатель международного класса, начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семён Белокуров:

«Погружались Алексей Садовский, Саша Андреев, Виталий Тихонов и я. Руководил аварийно-спасательной операцией, включая все сложные технические части, Валерий Черных.

Посовещавшись, мы разработали порядок подъёма вертолёта при помощи, можно сказать, подручных средств. Аэропорт выделил для работы несколько тормозных парашютов и надувных домкратов на которых перекатывают самолёты. Пришлось импровизировать на ходу: собирать из домкратов и парашютов водолазные понтоны. В парашют мы вручную вшили домкрат, таким образом получили подъёмную ёмкость длиной 3, и диаметром 1,5 метра. Сделали три таких понтона.

Возникло две проблемы. Первая – утопить такой «понтон» было проблематично. Его нельзя заполнить водой. Вторая – отсутствие специальных клапанов для сброса избыточного давления при подъёме.

К вертолёту завели металлический трос. Погружали понтоны на небольшую глубину, в противном случае, в отсутствии клапанов они могли не выдержать давления. Под водой три понтона прицепили к тросу на расстоянии приблизительно восемь метров. Там же через кабель-шланг их по очереди наполняли воздухом. Верхний понтон надувался, всплывал на поверхность – ложился. Следующий надували, тот ещё выше вертолёт поднимал, потом третий. Водолаз перецеплял верхний понтон вниз. То есть, это была такая гирлянда. Таким образом вертолёт был поднят на глубину пяти метров.

На понтоне, в плавучем состоянии, моторной лодкой мы подтянули вертолёт к берегу и положили его на грунт. Погрузились с гидравлическим инструментом, деблокировали и подняли тело пилота. Далее трактором вытащили вертолёт на берег.


Работа была тяжёлая. Всё время проведения работ мы жили на катере, над местом аварии. На одного человека приходилось два погружения в день. Остальное время лежали – восстанавливались. Барокамеры поблизости не было, но в готовности находился вертолёт Ми-8, на случай возможной экстренной эвакуации водолаза.

Старались экономить силы. На большой глубине дышать тяжело, нужно прилагать усилия для вдоха, расход воздуха совсем другой. Дышать необходимо верхней частью лёгких, сдерживать себя, чтобы как можно дольше воздуха хватило для выполнения работы. Много времени уходит на «отсидку». Сначала на 12, потом на девяти, на трёх метрах. Выходишь с глубины – на спусковом конце провешены баллоны. Подходишь, переключаешься и спокойно дышишь. Идёшь вверх. Подходишь к следующему баллону. Таким образом постепенно поднимаешься».

Работа по подъёму со дна Байкала потерпевшего крушение вертолёта Ми-2 вошла в историю Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России как одна из сложнейших операций, проведённых водолазами на большой глубине без использования глубоководных роботов.





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