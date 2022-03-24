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В Улан-Удэ спасатели «эвакуировали» пострадавшего из здания Нацбанка

В Улан-Удэ спасатели «эвакуировали» пострадавшего из здания Нацбанка
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В конференц-зале на 5 этаже «произошло» возгорание

Накануне, 23 марта, в Национальном банке прошло пожарно-тактическое учение, с привлечением сил и средств Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Мероприятия проводилось для совершенствования действий командующего и личного составов Главного управления МЧС России по Бурятии.

- По легенде учения возгорание произошло на 5 этаже в конференц-зале. Сложность тушения представляли необычная архитектура и особый статус объекта. Так, например, при срабатывании системы безопасности здания, все двери и окна блокируются. Также особенностью этого здания является его оснащение автоматической системой пожаротушения. В том числе углекислотной - при срабатывании которой, газ выпускается из баллонов и из сжиженного переходит в газообразное состояние. За счёт выброса углекислоты в помещении снижается концентрация кислорода и происходит тушение огня, - рассказал Вадим Бутин, старший инженер отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии.


В ходе учения было отработано взаимодействие с аварийными службами и администрацией объекта. Так, работники здания были эвакуированы силами администрации. По прибытии первого подразделения силами звеньев газодымозащитной службы была проведена разведка помещений на наличие людей в здании. В ходе учения были отработаны действия пожарных при проведении спасательных мероприятий и тушении условного пожара.

Эвакуация условно-пострадавших осуществлялась лестничным маршем с применением спасательных средств. В учении была задействована автолестница АЛ-30 для проведения защитных мероприятий кровли здания.



Всего к отработке практических мероприятий были привлечены 32 человека личного состава и 7 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожарные машины возле нацбанка встревожили горожан. Люди делали фотографии и отправляли их в паблики с просьбой пояснить, что случилось. 
учения МЧС

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