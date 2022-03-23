Водителям такси предстоит показать мастерство на необычном конкурсе
11 апреля в Бурятии выберут лучшего водителя такси. Соревнование пройдёт в рамках IV всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2021». Победитель и призёры регионального этапа получат ценные подарки и денежные призы: 5, 10 и 15 тысяч рублей.
У водителей проверят теоретические знания, в том числе историю региона, ПДД, законодательство о такси, основы оказания первой помощи при ДТП, устройство легкового автомобиля и технического обслуживания, а также основы обеспечения безопасных условий перевозок в такси.
На автодроме участникам предлагается выполнить восемь упражнений: «Бокс», «Яма», «Повороты на 90 градусов задним ходом», «Параллельная парковка», «Стоп-линия», «Бордюр», «Установка детского кресла» и «Плавность вождения». Во время последнего конкурса водители будут ехать с гранёным стаканом с водой на крыше машины. Во время конкурса нужно будет не расплескать воду.
Помогать в выборе лучшего водителя такси будут жители региона. Водители, которые наберут максимальное количество голосов в ходе онлайн-голосования, получат специальные подарки от организаторов и партнёров, а также звание «Лучший водитель такси по мнению пассажиров».
Победитель представит Бурятии в финале конкурса, который пройдёт 16-18 мая в городе Грозный. Поездка и проживание для победителя будут оплачены оргкомитетом конкурса.
Чтобы стать участником, необходимо подать заявку на официальном сайте: russia-driver.taxi.
Лучшего таксиста Бурятии выберут с помощью стакана
Общество, Фото:
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