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В Бурятии чествовали лучников – триумфаторов чемпионата мира

В Бурятии чествовали лучников – триумфаторов чемпионата мира
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Спортсмены Бурятии привезли пять медалей с чемпионата мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

22 марта в Улан-Удэ поздравили победителей и призёров чемпионата мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также их тренеров. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сертификаты на денежные премии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Хочу высказать искреннюю благодарность и признательность за то, что вы показываете такие результаты, вы вселяете гордость в наши сердца. Когда я был у вас первый раз, я даже не предполагал, с какими великими спортсменами я общаюсь. Ваша победа – это результат тяжёлого упорного труда. Удача улыбается тем, кто старается, кто проявляет усилия. Вы – лучший пример того, что человек, поставленный в тяжелые условия, может побеждать, - сказал Алексей Цыденов.


С 19 по 27 февраля в ОАЭ прошёл чемпионат мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нём приняли участие более 230 лучников мирового класса из 40 стран. В составе сборной команды России выступили и спортсмены из Бурятии. Это заслуженный мастер спорта России Татьяна Андриевская, заслуженный мастер спорта России Баир Шигаев и мастер спорта России Александр Гомбожапов.

Спортсмены Бурятии завоевали пять медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую:

Золото - Татьяна Андриевская в личном зачёте;
Золото - Татьяна Андриевская и Баир Шигаев в миксте;
Серебро – Татьяна Андриевская в составе женской команды нашей страны;
Серебро – Александр Гомбожапов в личном зачёте;
Бронза – Баир Шигаев в личном зачёте.

Татьяне Андриевской, Баиру Шигаеву и Александру Гомбожапову, а также их тренерам Цыденбалу Цыренжапову и Виктории Номоконовой вручили сертификаты на получение единовременных государственных спортивных премий.

- Я хочу выразить огромную благодарность тренерскому составу Цыденбалу Тогошиевичу (Цыренжапову), Виктории Николаевне (Номоконовой), и очень большую благодарность хочу выразить Борису Семёновичу (Цыбикову) – это тоже мой тренер, который тоже подготовил меня к этому чемпионату мира. Я очень счастлива, спасибо огромное за такие слова (поздравления), за такую материальную поддержку, все равно это стимул и это многое значит, - поблагодарила в ответ Татьяна Андриевская.


- Что такое тренер? Тренер один не может всё сделать, я всегда говорю: одна голова – хорошо, две, три – ещё лучше. Получается, у нас Борис Семенович (Цыбиков) – мой первый тренер, вот он тоже очень большую лепту внёс и вносит, помогает, советует. Виктория Николаевна (Номоконова) - новый молодой тренер, но очень активный. Со всех международных стартов без медалей мы не возвращались. Я думаю, в перспективе у нас все будет нормально, будем развивать, - сказал тренер Цыденбал Цыренжапов.


Денежными сертификатами на:

- 415 200 рублей награжден мастер спорта России Александр Гомбожапов за серебряную медаль чемпионата мира,

- 415 200 рублей награждена тренер Виктория Номоконова за успешную подготовку серебряного призёра чемпионата мира,

- 557 406 рублей награжден заслуженный мастер спорта России Баир Шигаев за золотую и бронзовую медали чемпионата мира,

- 1 180 206 рублей награждена заслуженный мастер спорта России Татьяна Андриевская за две золотые и серебряную медали чемпионата мира,

- 1 737 612 рублей награжден заслуженный тренер России Цыденбал Цыренжапов за успешную подготовку победителей, серебряного и бронзового призёров чемпионата мира 

Стрельба из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата - одна из старейших дисциплин в программе Паралимпийских летних игр, включенная в 1960 году. Вообще же первые соревнования прошли в 1948 году в городе Сток-Мандевиле (Великобритания), что ассоциирует этот вид спорта с зарождением паралимпийского движения в целом. На XVI Паралимпийских летних играх в Токио российские спортсмены завоевали золотую и две бронзовые медали, причём обладателем одной бронзовой медали стал спортсмен из Бурятии Баир Шигаев.
спорт стрельба из лука чемпионат мира

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