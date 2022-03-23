В Бурятии инвалида через суд обеспечат жильём

Мужчина страдает тяжёлой формой хронического заболевания



Житель Северо-Байкальского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его жилищных прав.



Установлено, что заявитель признан малоимущим, состоит на учёте в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Он живёт со совей семьёй, состоящей из четырёх человек. Мужчина является инвалидом II группы, страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире.



По закону заявитель имеет право на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма.



- Межрайонный прокурор обратился в суд с иском к муниципалитету об обязании предоставить заявителю во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в границах муниципального образования «город Северобайкальск», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики решение суда оставила без изменения.

