Мужчина страдает тяжёлой формой хронического заболевания
Житель Северо-Байкальского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его жилищных прав.
Установлено, что заявитель признан малоимущим, состоит на учёте в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Он живёт со совей семьёй, состоящей из четырёх человек. Мужчина является инвалидом II группы, страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире.
По закону заявитель имеет право на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма.
- Межрайонный прокурор обратился в суд с иском к муниципалитету об обязании предоставить заявителю во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в границах муниципального образования «город Северобайкальск», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики решение суда оставила без изменения.
В Бурятии инвалида через суд обеспечат жильём
Общество, Фото:
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