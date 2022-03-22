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В Бурятии за сутки от коронавируса умер один человек

В Бурятии за сутки от коронавируса умер один человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост COVID-19 снижается

В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 217 человек. Это на 18 меньше, чем днём ранее.

Суточный прирост пока не опускается ниже отметки «200». Так, если вчера заболели 217 жителей, позавчера было 235 новых заражённых, до этого 241, 245, 238, 224… Впрочем, не так давно ситуация стабилизировалась, и огромные цифры в тысячу и полторы тысячи заболевших уже канули в прошлое.

Общее число случаев заражений ковидом с начала пандемии достигло 133 357. Из них 44% (59 090) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2947 жителей Бурятии, болевших коронавирусом.

Накануне скончался один пациент. Известно, что он был старше 65 лет.

Отметим, позавчера было четыре летальных исхода, за день до этого – также четыре, а 18 марта не умер никто из пациентов (это большая редкость, до этого такой день был ещё 29 января, а ранее – ещё в мае 2021 года).

На утро 22 марта в стационарах республики лечатся 394 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 23 человека.

В отделениях реанимации сейчас находится 63 больных, в том числе 19 – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 1543 человека (+207 за сутки).

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ спустя два года работы закрывают ковидный госпиталь, расположенный в республиканской клинической больнице имени Семашко.

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