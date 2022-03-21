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Минобраз Бурятии опроверг слухи о дефиците бумаги

Минобраз Бурятии опроверг слухи о дефиците бумаги
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии назвали реальную причину приостановки ВПР в школах

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии приостановили проведение школьных ВПР (всероссийских проверочных работ). Их возобновят после соответствующего распоряжения Рособрнадзора.

Причину приостановки ВПР ранее официально не комментировали. В соцсетях обсуждалась версия, что это могло произойти из-за дефицита бумаги (сейчас в стране она резко подорожала на фоне санкций).

Однако в минобрнауки Бурятии эту версию опровергли.

- Сегодня от мипросвещения РФ поступила информация о переносе всероссийских проверочных работ (ВПР) на осенний период. Это связано, прежде всего, с изменением формата проведения ВПР. Подготовка к проведению ВПР была заранее осуществлена в полном объёме, закуплены все необходимые материалы, в том числе и бумага. Поэтому слухи о её дефиците являются необоснованными и неподтверждёнными, - заявил врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Проведение ВПР планировалось с 1 марта по 20 мая 2022 года.  В 2022 году они пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 классов – по решению школы. 

ВПР для 11 классов пройдут с 1 по 25 марта, для остальных классов – с 15 марта по 20 мая. Первыми ВПР начали писать одиннадцатиклассники. 

С 15 марта по 20 мая планировались ВПР для учащихся 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру) и 5 классов (русский язык, математика, история, биология). Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели.

В этот же период пройдут ВПР для 6-8 классов. Обязательными для них будут ВПР по русскому языку и математике, а в 7 классах также по иностранному языку. Ещё по двум предметам в этих классах ВПР пройдут на основе случайного выбора. 

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