Причины пока остаются неясными
В Бурятии приостановили проведение ВПР (всероссийских проверочных работ). Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе республиканского министерства образования.
Когда возобновят – пока неизвестно, ждут соответствующее распоряжение Рособрнадзора. Также остаётся неизвестной причина приостановки. По одной из возможных версий, которую обсуждают в соцсетях, это произошло из-за дефицита бумаги.
Накануне в социальных сетях активно обсуждали рост цен на офисную бумагу. Стоимость за упаковку бумаги начиналась от 924 рублей и достигала почти двух тысяч. В объявлении, прикреплённом к ценнику, объяснили, что химреагенты, использующиеся для отбеливания бумаги, импортные. А сейчас один из двух заводов-изготовителей вовсе остановил производство.
Проведение ВПР планировалось с 15 марта по 20 мая 2022 года. Проверочные работы по русскому языку и математике пишут школьники 4-8 классов каждой параллели. В этот же период четвероклассники сдают ещё и ВПР по учебному предмету «Окружающий мир», а ученики 5-х классов — по биологии и истории.
В Бурятии приостановили проведение ВПР
Общество, Фото:
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