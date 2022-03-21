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В Бурятии приостановили проведение ВПР

В Бурятии приостановили проведение ВПР
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Причины пока остаются неясными

В Бурятии приостановили проведение ВПР (всероссийских проверочных работ). Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе республиканского министерства образования.

Когда возобновят – пока неизвестно, ждут соответствующее распоряжение Рособрнадзора. Также остаётся неизвестной причина приостановки. По одной из возможных версий, которую обсуждают в соцсетях, это произошло из-за дефицита бумаги.

Накануне в социальных сетях активно обсуждали рост цен на офисную бумагу. Стоимость за упаковку бумаги начиналась от 924 рублей и достигала почти двух тысяч. В объявлении, прикреплённом к ценнику, объяснили, что химреагенты, использующиеся для отбеливания бумаги, импортные. А сейчас один из двух заводов-изготовителей вовсе остановил производство.

Проведение ВПР планировалось с 15 марта по 20 мая 2022 года. Проверочные работы по русскому языку и математике пишут школьники 4-8 классов каждой параллели. В этот же период четвероклассники сдают ещё и ВПР по учебному предмету «Окружающий мир», а ученики 5-х классов — по биологии и истории.
школа ВПР

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