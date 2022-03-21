Участники «Дальневосточной ипотеки» получат кредитные каникулы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Право на отсрочку платежей получают семьи, попавшие в трудную финансовую ситуацию



Жители Бурятии, вступившие в программу «Дальневосточная ипотека» и оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, могут воспользоваться кредитными каникулами. Они могут обратиться в банк за послаблением до по 30 сентября 2022 года.



Правила предоставления кредитных каникул установлены федеральным законом № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по поручению президента в условиях санкций.



Каникулы предоставляются на срок от 1 до 6 месяцев. В течение этого периода платежи замораживаются либо уменьшаются без штрафных санкций и негативных последствий для кредитной истории. Участник ипотечной программы сам выбирает актуальную для него меру поддержки.



Не внесённые в период каникул платежи переносятся в конец графика выплат, а срок договора по «Дальневосточной ипотеке» увеличивается на срок предоставленного льготного периода.



Кредитные каникулы доступны и тем гражданам, которые уже воспользовались этой мерой поддержки ранее – до 30 сентября 2020 года.



Условия предоставления кредитных каникул:



1. Размер кредита на дату выдачи не превышает 3 млн рублей;

2. Совокупный доход заемщика за предыдущий месяц до даты обращения снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом прошлого года;

3. Кредитный договор заключен до 1 марта 2022 года;

4. На дату обращения в банк не действуют ипотечные каникулы.



При обращении в банк заявителю необходимо предоставить документы, подтверждающие снижение дохода (например, справка 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы, справка из службы занятости о регистрации в качестве безработного, листок нетрудоспособности, иные документы, подтверждающие снижение дохода) и написать заявление на предоставление кредитных каникул.



Программа «Дальневосточная ипотека» реализуется с 2019 года. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодня жилищные условия улучшили около 40 тысяч дальневосточных семей. В Бурятии программа стартовала с декабря 2019 года.



- Ипотечные кредиты под 2% выдаются молодым семьям до 36 лет, участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим на работу из других регионов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальнего востока. Всего с начала реализации программы «Дальневосточная ипотека» в республике было выдано 3 457 ипотечных жилищных кредита на сумму более 9 млрд. рублей, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Кредит по программе «Дальневосточная ипотека» можно оформить на готовое и строящееся жилье от застройщика, а также, на территории сельского поселения в ДФО можно приобрести благоустроенное жилье, как у юридического, так и у физического лица. Построить индивидуальный жилой дом, по программе, можно под залог имеющегося жилья. На сегодняшний день первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» от 15%, максимальный срок кредитования 20 лет.



