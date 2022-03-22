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Финальным мероприятием фестиваля «Байкал» станет «Русский разгуляй»

Финальным мероприятием фестиваля «Байкал» станет «Русский разгуляй»
Общество,  Фото:pixabay.com
Праздник русской культуры проведут в Ангарске

В Иркутской области финальным мероприятием IV фестиваля русской культуры «Байкал-2022» станет «Русский разгуляй». Реализация мероприятий под эгидой областного фестиваля уже началась в Ангарске.

Так, 6 марта на территории состоялись народные гулянья в честь Масленицы. На апрель запланирован фестиваль оркестров русских народных инструментов «Под управлением любви» и танцевальный фестиваль «Сибирские вензеля». Май традиционно украсит «Красная горка». В это же время начнут работать Ангарский Арбат и бульвар русской литературы. Восьмого июля россияне отметят День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. В августе есть задумка провести фестиваль русской кухни. А 17 сентября на площади имени Ленина и в ДК «Нефтехимик» состоится финальное мероприятие фестиваля «Русский разгуляй» (6+).

- Это будет большой праздник русской культуры, куда съедутся представители творческих коллективов и носители элементов русской культуры из других муниципалитетов региона. Рассчитываем провести и показ стилизованных народных костюмов, и большой концерт, реализовать много творческих задумок, – рассказала начальник управления по культуре и молодёжной политике Марина Шкабарня.

Как отметил инициатор и организатор проведения фестиваля «Байкал-2022», президент межрегиональной ассоциации событийного туризма Сибири Максим Хвостишков, главная задача мероприятия – показать все многообразие русской культуры в Иркутской области.

В рамках фестиваля в регионе также пройдут конкурс видеороликов «Жар-птица», выставка ремёсел, а также региональный турнир «Русские богатыри Байкала», цель которого – популяризация традиционных русских видов спорта, таких как лапта, городки, подъём гирь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
фестиваль Иркутская область Байкал русская культура концерт национальная культура Ангарск

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