Отборочные туры проведут в Иркутске, Зиме и Братске
В конце марта в Иркутской области пройдут отборочные туры регионального фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда». 24–25 марта отбор состоится в Иркутске. 28–29 марта эстафету подхватит Зима, 30–31 марта – Братск. Отборочные туры проходят в дистанционном формате.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, фестиваль «Байкальская звезда» проводится для творчески одарённых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. Дети демонстрируют свои достижения в изобразительном, декоративно-прикладном, цирковом искусстве, фотографии, компьютерной живописи, художественном слове, фольклоре и пении.
– С 1997 года участие в фестивале приняли около 32 тысяч детей из различных уголков Иркутской области. Для многих из них фестиваль стал стартовой площадкой. Одна из участниц – усольчанка Юлия Ушакова – в 2020 году вышла в финал музыкального проекта «Ты супер!» телеканала НТВ, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.
Возрастное ограничение 0+
Стартовал отбор на фестиваль «Байкальская звезда»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Праздник русской культуры проведут в Ангарске
Мусор не вывозили месяц
Отборочные туры проведут в Иркутске, Зиме и Братске
По ночам ещё держатся морозы, но днём уже тепло
В Генпрокуратуре обещали не вменять экстремизм пользователям
Мероприятия посвящены вопросам драматургии и литературоведения
Открытие соревнований состоится 22 марта
На благоустройство аллеи в Окинском районе выделили миллион рублей
Турнир проводился среди команд общеобразовательных организаций
Врачи подметили, что подобное отношение помогает психологически справляться с работой
Подписано соглашение о реализации совместных задач по развитию «Бyхэ барилдаан»
Спортсмены завоевали 15 медалей соревнований
В мероприятии приняли участие балетные школы из Улан-Удэ и Читы
Военнослужащие оттачивали навыки действий в тылу условного противника
Анатолий Цыденов подарил нацмузею полотна «Легенда о хори-бурятах» и «Буха-нойон»