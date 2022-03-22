Стартовал отбор на фестиваль «Байкальская звезда»

Отборочные туры проведут в Иркутске, Зиме и Братске



В конце марта в Иркутской области пройдут отборочные туры регионального фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда». 24–25 марта отбор состоится в Иркутске. 28–29 марта эстафету подхватит Зима, 30–31 марта – Братск. Отборочные туры проходят в дистанционном формате.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, фестиваль «Байкальская звезда» проводится для творчески одарённых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. Дети демонстрируют свои достижения в изобразительном, декоративно-прикладном, цирковом искусстве, фотографии, компьютерной живописи, художественном слове, фольклоре и пении.



– С 1997 года участие в фестивале приняли около 32 тысяч детей из различных уголков Иркутской области. Для многих из них фестиваль стал стартовой площадкой. Одна из участниц – усольчанка Юлия Ушакова – в 2020 году вышла в финал музыкального проекта «Ты супер!» телеканала НТВ, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.



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