Со своей супругой именинник живёт уже 69 лет
16 марта отметил свой 95-летний юбилей житель Черновского района Читы Василий Варламович Самодуров. Именинника поздравили и вручили подарок представители районной администрации.
Юбиляр родился в 1927 году в селе Большой луг Нерчинского района Читинской области. Семья Василия была казачьей. Уже с 15 лет Василий самостоятельно работал с техникой, справлялся с тяжёлой работой не хуже взрослого тракториста. В 17 лет его призвали в армию. За мужество в боях с Японией Василий Варламович был награждён медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени.
После окончания войны Василий вернулся в своё село, пошёл работать в МТС электриком. На пенсию ушёл в 1988 году.
Со своей супругой Аграфеной Андреевной именинник живёт уже 69 лет, брак они зарегистрировали 9 мая 1952 года. В семье у Самодуровых трое детей: Наташа, Галина и Владимир. Все выучились, получили образование, создали свои семьи и перевезли родителей в Читу. У супругов 7 внуков и 11 правнуков.
Дети, внуки и правнуки часто их навещают, привозят подарки, отмечают вместе праздники и дни рождения. Не стало исключением и юбилейное торжество: в день рождения поздравить Василия Варламовича приехали родственники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
В Чите ветерана поздравили с 95-летием
Общество, Фото:
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