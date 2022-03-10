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В районе Бурятии запущен социальный проект «Взаимопомощь»

В районе Бурятии запущен социальный проект «Взаимопомощь»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники социального контракта рассказали, как они воспользовались поддержкой государства

В Кяхтинском районе Бурятии идёт реализация социального проекта «Взаимопомощь». Первым его этапом стала встреча участников социального контракта, которые уже воспользовались поддержкой государства, и тех жителей района, кто намерен вступить в программу и выбрать одно из нескольких её направлений.

- В 2022 году в районе предусмотрено финансирование в сумме 13,3 млн руб. на все направления программы «Социальный контракт». Из них 9 млн руб. планируется израсходовать реализацию мер по направлению «осуществление предпринимательской деятельности». Это позволит 32 жителям стать самозанятыми и открыть своё дело. В прошлом году районом получено свыше 9,2 млн руб. на оказание государственной социальной помощи гражданам на основании социального контракта, - уточнила начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова.

4 марта в Кяхте за круглым столом собрались те, кто уже стал участником программы в 2021 году. Они рассказали о своём опыте получения помощи от государства и как ею распорядились. Так, Елена К. состояла на учёте в службе занятости, где ей предложили воспользоваться государственной поддержкой и заключить социальный контракт.

- Я воспользовалась направлением «поиск работы». Очень довольна своим рабочим местом и считаю, что именно социальный контракт и материальная поддержка помогли мне справиться с возникшими трудностями, - рассказала Елена.

Участником соцконтракта стала и Татьяна Д. Ей оказали содействие в организации собственного предпринимательского дела. Она выбрала сферу общественного питания.

- На полученные деньги я приобрела оборудование и открыла своё небольшое кафе. Благодаря тому, что моя точка стала приносить пусть пока небольшую, но всё же прибыль, материальное положение нашей семьи значительно улучшилось. Теперь мы имеем стабильный доход от продаж, что позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день, - убеждена Татьяна.

В ходе мероприятия каждый участник социального контракта продемонстрировал свою продукцию. Так, Лариса М. направлением своей предпринимательской деятельности выбрала работу аниматора. С собой на встречу она привезла ростовые куклы, которые теперь помогают ей весело организовать праздник для жителей района любых возрастов.

Другой предприниматель – Елена В. открыла своё ателье и продемонстрировала текстильные изделия: постельное бельё, полотенца и салфетки, которые пользуются спросом у населения. Альбина С. и Алексей Ш. на средства социального контракта занялись развитием своего сельхозпредприятия и привезли с собой на дегустацию творог, сливки, молоко и другую продукцию, которую они теперь производят на продажу. Анастасия Д. сделала ставку на услуги фотосъёмки, Саяна В. организовала фотозону.

В завершении встречи участники круглого стола договорились продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях, также в части обмена опытом с другими участниками социального контракта. Такую возможность они получат в последующих этапах реализации социального проекта «Взаимопомощь», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия Кяхтинский район социальный проект социальный контракт социальная защита населения

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