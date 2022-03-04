Мамы инвалидов и многодетные матери в Бурятии смогут научиться делать игрушки

Начинается реализация Всероссийского социального проекта



Центр ремесел «Семейные традиции» при поддержке Фонда президентских грантов начинает реализацию Всероссийского социального проекта «Мануфактура ватной игрушки для сохранения национальной традиции». По сообщению Минсоцзащиты Бурятии в 2022 году мамы детей с инвалидностью, многодетные и женщины предпенсионного возраста, оставшиеся без работы в период пандемии, смогут пройти бесплатное обучение уникальному ремеслу - созданию традиционной ватной игрушки.



- Под руководством выдающихся мастеров-кукольников России участницы проекта овладеют профессиональными навыками, а также полезными знаниями в сфере реализации готовых ватных игрушек, - рассказали авторы социального проекта.



В результате мамы особенных детей, многодетные и женщины предпенсионного возраста смогут заняться вдохновляющим творчеством, одновременно улучшить эмоциональное и материальное состояние, получив дополнительную занятость.



С проектами Центра можно ознакомиться на сайте https://clck.ru/dWiKi

