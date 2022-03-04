 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

Мамы инвалидов и многодетные матери в Бурятии смогут научиться делать игрушки

Мамы инвалидов и многодетные матери в Бурятии смогут научиться делать игрушки
Общество,  Фото:pixabay.com.
Начинается реализация Всероссийского социального проекта

Центр ремесел «Семейные традиции» при поддержке Фонда президентских грантов начинает реализацию Всероссийского социального проекта «Мануфактура ватной игрушки для сохранения национальной традиции». По сообщению Минсоцзащиты Бурятии в 2022 году мамы детей с инвалидностью, многодетные и женщины предпенсионного возраста, оставшиеся без работы в период пандемии, смогут пройти бесплатное обучение уникальному ремеслу - созданию традиционной ватной игрушки.

- Под руководством выдающихся мастеров-кукольников России участницы проекта овладеют профессиональными навыками, а также полезными знаниями в сфере реализации готовых ватных игрушек, - рассказали авторы социального проекта.

В результате мамы особенных детей, многодетные и женщины предпенсионного возраста смогут заняться вдохновляющим творчеством, одновременно улучшить эмоциональное и материальное состояние, получив дополнительную занятость.

С проектами Центра можно ознакомиться на сайте https://clck.ru/dWiKi
социальная защита населения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ осмотрел новые модели автобусов для обновления автопарка
Мэр Улан-Удэ осмотрел новые модели автобусов для обновления автопарка
Общество, 04.03.2022
Делегация города Улан-Удэ посетила цеха одного из крупнейших автопроизводителей во Владимирской области
В Улан-Удэ оснастят 2D-сканерами магазины, продающие «молочку»
В Улан-Удэ оснастят 2D-сканерами магазины, продающие «молочку»
Общество, 04.03.2022
Они появятся в торговых точках до конца этого месяца 
За границей находятся около 20 тысяч российских туристов
За границей находятся около 20 тысяч российских туристов
Общество, 04.03.2022
Сложнее всего с возвращением из стран Латинской Америки 
В Бурятии юных нарушителей научили печь блины
В Бурятии юных нарушителей научили печь блины
Общество, 04.03.2022
После обучения дети съели приготовленные лакомства 
В Бурятии 27 соцработников обучились по программе «Сиделки на дому»
В Бурятии 27 соцработников обучились по программе «Сиделки на дому»
Общество, 04.03.2022
В Кабанском районе помощь сиделок получают одинокие и инвалиды 
В Бурятии больше всех зарабатывают добытчики полезных ископаемых
В Бурятии больше всех зарабатывают добытчики полезных ископаемых
Общество, 04.03.2022
Они получают в среднем 91,7 тысяч рублей в месяц 
Лесприёмный пункт в Бурятии захламили опилками и мусором
Лесприёмный пункт в Бурятии захламили опилками и мусором
Общество, 04.03.2022
В отходам могут размножаться вредители 
«Зевс» из Иволгинского района Бурятии нашёл хозяина
«Зевс» из Иволгинского района Бурятии нашёл хозяина
Общество, 04.03.2022
Голубоглазая собака переехала в новый дом из приюта
Семьи погибших на Украине российских военных получат по 7,4 млн рублей
Семьи погибших на Украине российских военных получат по 7,4 млн рублей
Общество, 04.03.2022
Владимир Путин сообщил о выплатах семьям погибших и получившим ранения
Представители Бурятии принимают участие в Дне народного мастера в Якутии
Представители Бурятии принимают участие в Дне народного мастера в Якутии
Общество, 04.03.2022
В мероприятиях принимают участие представители 33 районов республики и девяти регионов Дальнего Востока и Сибири
В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд
В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд
Общество, 04.03.2022
Временно меняется схема движения маршрутов общественного транспорта
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в ростовые шахматы
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в ростовые шахматы
Общество, 04.03.2022
Такой турнир состоялся впервые
На масленичных гуляниях в Улан-Удэ разыграют барана
На масленичных гуляниях в Улан-Удэ разыграют барана
Общество, 04.03.2022
Стала известна программа празднования Масленицы в Этнографическом музее
Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста
Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста
Общество, 04.03.2022
Бурятстат представил к 8 марта портрет средней жительницы Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^