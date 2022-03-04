Начинается реализация Всероссийского социального проекта
Центр ремесел «Семейные традиции» при поддержке Фонда президентских грантов начинает реализацию Всероссийского социального проекта «Мануфактура ватной игрушки для сохранения национальной традиции». По сообщению Минсоцзащиты Бурятии в 2022 году мамы детей с инвалидностью, многодетные и женщины предпенсионного возраста, оставшиеся без работы в период пандемии, смогут пройти бесплатное обучение уникальному ремеслу - созданию традиционной ватной игрушки.
- Под руководством выдающихся мастеров-кукольников России участницы проекта овладеют профессиональными навыками, а также полезными знаниями в сфере реализации готовых ватных игрушек, - рассказали авторы социального проекта.
В результате мамы особенных детей, многодетные и женщины предпенсионного возраста смогут заняться вдохновляющим творчеством, одновременно улучшить эмоциональное и материальное состояние, получив дополнительную занятость.
С проектами Центра можно ознакомиться на сайте https://clck.ru/dWiKi
Мамы инвалидов и многодетные матери в Бурятии смогут научиться делать игрушки
Общество, Фото:
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