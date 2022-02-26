На севере Бурятии проводится конкурс масленичных кукол и игрушек
В Северобайкальске 28 февраля завершается приём заявок на участие в городском открытом конкурсе «Краса Масленица – 2022». Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие и фото конкурсной работы в трёх ракурсах (левая сторона, фронтальная сторона, правая сторона) по адресу электронной почты: kultura-sbk@yandex.ru. При подаче заявки в электронном виде на адрес участника должно поступить ответное письмо о приёме заявки. Фотографии конкурсных работ без оформленной заявки к участию не допускаются.
Конкурс проводится по следующим номинациям: кукла-чучело «Боярыня Масленица», «Сувенирная кукла» и символ-игрушка «Ярко солнышко». Все конкурсные работы будут оформлены в выставку на площади имени В.А. Бодрова в Северобайкальске в день проведения народного гуляния «Масленица» - 6 марта. Награждение участников состоится в рамках празднования: победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. В номинации «Кукла-чучело «Боярыня Масленица» экспонаты будут сожжены в конце праздника. Об этом сообщает управление культуры Северобайкальска.
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В Северобайкальске сожгут работы участников конкурса
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