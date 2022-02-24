В торжественных мероприятиях принял участие Алексей Цыденов
В Бурятии накануне Дня защитника Отечества прошли торжественные мероприятия с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа.
Торжественное собрание в честь праздника прошло в штабе общевойсковой армии с участием офицерского состава, гражданского персонала соединений и воинских частей объединения, ветеранов военной службы, юнармейцев, а также представителей других силовых структур региона, краевых и городских органов управления.
- Мероприятие началось с выноса государственного флага и боевого знамени общевойсковой армии ВВО и доведения праздничного приказа о поощрении личного состава. Заместитель командующего общевойсковой армией, полковник Игорь Сокол поздравил военнослужащих, гражданский персонал воинских частей и ветеранов военной службы с профессиональным праздником и наградил ряд должностных лиц государственными и ведомственными наградами, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
С поздравлениями также выступили глава Бурятии Алексей Цыденов, представители администрации региона и города Улан-Удэ, а также руководители местных организаций. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом с участием артистов воинского ансамбля общевойсковой армии «Селенга».
В Бурятии военных поздравили с Днём защитника Отечества
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