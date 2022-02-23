 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 февраля

22 февраля

Популярное

На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны

На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У поезда Северобайкальск – Москва обновился вагонный парк

Накануне со станции Северобайкальск в первый рейс с новыми купейными вагонами, выполненными в виде двухвагонных сцепов, отправился поезд №91/92 сообщением Северобайкальск – Москва.

В новых купейных вагонах предусмотрены герметичные переходы, обеспечивающие удобство при передвижении из одного вагона в другой. Благодаря планировочным решениям организованы дополнительные зоны общего пользования. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилки для рук.

Каждое купе оборудовано столиком-трансформером, солнцезащитными и светонепроницаемыми шторами, персональными сейфами, розетками, USB-портами и светильниками.

Для удобства маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе. Такие вагоны оборудуются вспомогательными посадочными устройствами для посадки и высадки пассажиров, в них увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора. Конструкция вагона позволяет удобно передвигаться на кресле-коляске.

Всего в адрес вагонного участка Северобайкальск поступило 54 новых вагона (46 купейных и 8 штабных), которые пополнят все 5 составов поезда Северобайкальск – Москва из расчёта 3 купейных вагона и 1 штабной в каждом составе. В период летних перевозок количество купейных вагонов может быть увеличено. В состав поезда также входят плацкартные вагоны и вагон-ресторан, которые имеют стандартную конфигурацию.

Поезд №91/92 сообщением Северобайкальск – Москва курсирует через день, отправляясь из Северобайкальска в 17:20 (здесь и далее местное время) и прибывая на Ярославский вокзал Москвы в 05:52 (время в пути 3 дня 17 часов 32 минуты). Отправление из столицы в 16:50, с прибытием в Северобайкальск в 14:02 (время в пути 3 дня 16 часов 12 минут). В пути следования предусмотрены остановки в Красноярске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и других городах, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Бурятия Северобайкальск поезд вагон железная дорога ВСЖД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны
На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны
Общество, 23.02.2022
У поезда Северобайкальск – Москва обновился вагонный парк
В Иркутске разыграют кубок олимпийского чемпиона
В Иркутске разыграют кубок олимпийского чемпиона
Общество, 23.02.2022
Турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» получил статус всероссийских соревнований
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
Общество, 23.02.2022
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шахматам
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шахматам
Общество, 23.02.2022
В нём примут участие женщины старше 45 лет
Буряты Прибайкалья соберутся на форум в Иркутске
Буряты Прибайкалья соберутся на форум в Иркутске
Общество, 23.02.2022
В его работе примут участие 200 делегатов
В Тункинской долине в Бурятии открыли новый фельдшерский пункт
В Тункинской долине в Бурятии открыли новый фельдшерский пункт
Общество, 23.02.2022
Строительство обошлось в 6 миллионов рублей. ФОТО
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Бурятии упал ниже 900
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Бурятии упал ниже 900
Общество, 23.02.2022
За сутки было госпитализировано более 70 больных коронавирусом
В Иркутске детей научат бурятским народным играм
В Иркутске детей научат бурятским народным играм
Общество, 23.02.2022
Школьников приглашают на мастер-класс
Первую снежную открытку нарисуют на Байкале
Первую снежную открытку нарисуют на Байкале
Общество, 23.02.2022
«Чудо на льду» появится в Максимихе
В Бурятии отметят «День зимних видов спорта»
В Бурятии отметят «День зимних видов спорта»
Общество, 23.02.2022
Спортивный праздник пройдёт в течении двух дней
В Улан-Удэ стартует турнир по национальным видам спорта
В Улан-Удэ стартует турнир по национальным видам спорта
Общество, 23.02.2022
В соревновании примут участие уроженцы Селенгинского района
В День защитника Отечества в Улан-Удэ по-зимнему тепло
В День защитника Отечества в Улан-Удэ по-зимнему тепло
Общество, 23.02.2022
Местами воздух прогреется до -1 градуса
В Улан-Удэ откроется выставка «Два мира в лабиринтах ярких красок»
В Улан-Удэ откроется выставка «Два мира в лабиринтах ярких красок»
Общество, 22.02.2022
В художественном музее представят творчество Фаины Гусейновой и Евгении Музюковой
В Агинском округе начал работу собачий приют
В Агинском округе начал работу собачий приют
Общество, 22.02.2022
В вольерах могут разметить до 224 животных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^