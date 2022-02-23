На севере Бурятии начали курсировать новые купейные вагоны

У поезда Северобайкальск – Москва обновился вагонный парк



Накануне со станции Северобайкальск в первый рейс с новыми купейными вагонами, выполненными в виде двухвагонных сцепов, отправился поезд №91/92 сообщением Северобайкальск – Москва.



В новых купейных вагонах предусмотрены герметичные переходы, обеспечивающие удобство при передвижении из одного вагона в другой. Благодаря планировочным решениям организованы дополнительные зоны общего пользования. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилки для рук.



Каждое купе оборудовано столиком-трансформером, солнцезащитными и светонепроницаемыми шторами, персональными сейфами, розетками, USB-портами и светильниками.



Для удобства маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе. Такие вагоны оборудуются вспомогательными посадочными устройствами для посадки и высадки пассажиров, в них увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора. Конструкция вагона позволяет удобно передвигаться на кресле-коляске.



Всего в адрес вагонного участка Северобайкальск поступило 54 новых вагона (46 купейных и 8 штабных), которые пополнят все 5 составов поезда Северобайкальск – Москва из расчёта 3 купейных вагона и 1 штабной в каждом составе. В период летних перевозок количество купейных вагонов может быть увеличено. В состав поезда также входят плацкартные вагоны и вагон-ресторан, которые имеют стандартную конфигурацию.



Поезд №91/92 сообщением Северобайкальск – Москва курсирует через день, отправляясь из Северобайкальска в 17:20 (здесь и далее местное время) и прибывая на Ярославский вокзал Москвы в 05:52 (время в пути 3 дня 17 часов 32 минуты). Отправление из столицы в 16:50, с прибытием в Северобайкальск в 14:02 (время в пути 3 дня 16 часов 12 минут). В пути следования предусмотрены остановки в Красноярске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и других городах, сообщает пресс-служба ВСЖД.



