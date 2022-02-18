По Монголии устроят 84-дневный благотворительный конный поход

Протяжённость пути составит 3600 км



В Монголии начнётся благотворительный конный поход протяжённостью 3600 километров. Поездка собирает деньги для фонда Veloo Foundation, созданного бывшей островитянкой Джулией Велоо и ее мужем. Фонд помог улучшить жизнь обедневших детей и семей, которые рыскают по мусорным свалкам Улан-Батора, сообщает centralasia.media.



Монголия вновь открыла свои границы для полностью вакцинированных международных путешественников, сняв ограничения на коронавирус, которые держали страну в изоляции в течение двух лет. Для участия в экспедиции Blue Wolf Totem Expedition зарегистрировалось 17 участников.



- 10 лет назад я переехала в Монголию, Сараа была моим учителем монгольского языка. Тем временем я была «обычной» домохозяйкой, которая никогда не ездила верхом. Баагий научил меня ездить верхом — в 50 лет — потому что я очень хотела понять монгольскую культуру. Мне казалось, что единственный способ сделать это — верхом на лошади. С момента обучения почти 10 лет назад я проехала более 30 000 км. Я проехала более 11 провинций в конных приключениях с Сараа и Баагии и кульминацией этого опыта является эпическая гонка на 3600 км / 84 дня «Blue Wolf Totem Ride» и связанное с ней 10-дневное приключение на выносливость в дикой местности, — написала Джулия Велоо.

