Конкурс пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России
До финала межрегионального конкурса «Баатар. Дангина – 2022» осталось меньше месяца. Об этом сообщается в аккаунте Республиканского центра народного творчества в социальной сети.
В этом году конкурс «Баатар. Дангина» пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России.
- Торжественный концерт и церемония награждения победителей конкурса состоится 6 марта 2022 года в Бурятском театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова. Начало мероприятия в 18:00, - говорится здесь.
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Финал конкурса «Баатар. Дангина» пройдёт 6 марта
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