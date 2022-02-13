Финал конкурса «Баатар. Дангина» пройдёт 6 марта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России



До финала межрегионального конкурса «Баатар. Дангина – 2022» осталось меньше месяца. Об этом сообщается в аккаунте Республиканского центра народного творчества в социальной сети.



В этом году конкурс «Баатар. Дангина» пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России.



- Торжественный концерт и церемония награждения победителей конкурса состоится 6 марта 2022 года в Бурятском театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова. Начало мероприятия в 18:00, - говорится здесь.



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