В Бурятии объявлен конкурс народных мастеров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Призовой фонд составит 1800000 рублей



В Бурятии объявлен второй конкурс мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Уран дархан». Мероприятие проводится в рамках подготовки к 100-летию образования республики.



Конкурс пройдёт в три основных этапа:

1 этап (с 10 февраля по 20 марта) – конкурс на создание эскизов, образцов изделий народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства;

2 этап (с 28 марта по 24 июня) – творческая работа мастеров по изготовлению изделий ДПИ и НХП (по утвержденному эскизу);

3 этап (3 июля) – проведение выставки «Уран дархан».



Сроки проведения конкурса мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства: с 10 февраля по 15 августа.



– Участниками нашего конкурса могут стать физические лица или группа лиц, являющиеся гражданами Республики Бурятия в возрасте от 18 лет и старше, юридические лица – мастерские (студии), ведущие активную деятельность в сфере народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, действующие на территории нашего региона. Победителям будут присуждены дипломы лауреатов с правом на заключение договора с организатором выставки-конкурса, – подчеркнула координатор конкурса Саржана Эрдынеева.



Отметим, конкурсный фонд составляет 1 миллион 800 тысяч рублей, который будет распределён решением конкурсной комиссии между лауреатами на создание изделий до 250000 рублей.



Подробную информацию можно найти в положении конкурса на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.



Возрастное ограничение 6+

