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В Бурятии объявлен конкурс народных мастеров

В Бурятии объявлен конкурс народных мастеров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Призовой фонд составит 1800000 рублей

В Бурятии объявлен второй конкурс мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Уран дархан». Мероприятие проводится в рамках подготовки к 100-летию образования республики.

Конкурс пройдёт в три основных этапа:
1 этап (с 10 февраля по 20 марта) – конкурс на создание эскизов, образцов изделий народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства;
2 этап (с 28 марта по 24 июня) – творческая работа мастеров по изготовлению изделий ДПИ и НХП (по утвержденному эскизу);
3 этап (3 июля) – проведение выставки «Уран дархан».

Сроки проведения конкурса мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства: с 10 февраля по 15 августа.

– Участниками нашего конкурса могут стать физические лица или группа лиц, являющиеся гражданами Республики Бурятия в возрасте от 18 лет и старше, юридические лица – мастерские (студии), ведущие активную деятельность в сфере народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, действующие на территории нашего региона. Победителям будут присуждены дипломы лауреатов с правом на заключение договора с организатором выставки-конкурса, – подчеркнула координатор конкурса Саржана Эрдынеева.

Отметим, конкурсный фонд составляет 1 миллион 800 тысяч рублей, который будет распределён решением конкурсной комиссии между лауреатами на создание изделий до 250000 рублей.

Подробную информацию можно найти в положении конкурса на сайте республиканского центра народного творчества, сообщает пресс-служба РЦНТ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс декоративно-прикладное искусство народно-художественные промыслы

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