 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии почтальоны помогли выявить нуждающихся в соцпомощи

В Бурятии почтальоны помогли выявить нуждающихся в соцпомощи
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Пилотный проект провели в Бичурском районе

В Бурятии почтальоны завершили информирование и анкетирование пенсионеров-клиентов из Бичурского района о возможности получения социальной помощи. Проект был запущен 1 декабря 2021 года. В пилоте приняли участие 39 сотрудников почтовых отделений Бичурского района, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики.

- Основная цель совместной работы – выявить людей, которые нуждаются в социальной помощи, и создать для них комфортные и безопасные условия. Для реализации требовалось несколько этапов. Первый - проинформировать население о системе долговременного ухода. Второй – провести анкетирование. Эти этапы обеспечили почтовики. Так, в пилотном регионе – Бичурском районе - почтальоны опросили более 2 200 пожилых людей, - рассказала министр социальной защиты РБ Татьяна Быкова. - Работа проводится в рамках внедрения системы долговременного ухода.

Все анкеты передали в республиканский координационный центр по работе системы долговременного ухода. По заполненным и переданным опросным листам специалисты проводят индивидуальную работу с потенциальными нуждающимися – получателями пенсий и пособий, назначают меры социальной поддержки.

- При посещении клиентов на дому почтальоны вручали в руки информационный материал о проекте и предлагали заполнить небольшую анкету. Например, были такие вопросы: «Можете ли Вы самостоятельно передвигаться по дому?», «Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения, слуха?», «Были ли у Вас в течение последнего года травмы, связанные с падением?» Почтальоны заполняли анкеты только с согласия опрашиваемых. Этот проект помог выявить тех жителей, кто по какой-либо причине не мог самостоятельно обратиться в органы соцзащиты за помощью, - отметила заместитель директора управления ФПС РБ Светлана Убеева.
Бичурский район Бурятия почтальоны социальная защита населения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия поднялась в федеральном рейтинге ГТО
Бурятия поднялась в федеральном рейтинге ГТО
Общество, 10.02.2022
По итогам 2021 года республика заняла 16 место
К театру кукол Бурятии присоединились новые артисты
К театру кукол Бурятии присоединились новые артисты
Общество, 10.02.2022
Они приступили к работе над новым спектаклем
Сроки конкурса «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Сроки конкурса «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Общество, 10.02.2022
В этом году организаторы конкурса самых красивых замужних дам убрали верхнюю границу возраста
В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
Общество, 10.02.2022
В строительстве участвует директор образовательного учреждения
«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
Общество, 10.02.2022
Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова просит горожан «не поганить воздух»
В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
Общество, 10.02.2022
За каждым классом закреплён отдельный кабинет
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Общество, 10.02.2022
Минздрав Бурятии напомнил о недавних изменениях по выписке пациентов с ковидом
Экс-солистка военного ансамбля представит Забайкалье на «Новой звезде»
Экс-солистка военного ансамбля представит Забайкалье на «Новой звезде»
Общество, 10.02.2022
Группа DOLGOVA выступает в стиле поп-рок, поп и этно
Улан-удэнцы просят ужесточить закон о тишине
Улан-удэнцы просят ужесточить закон о тишине
Общество, 10.02.2022
Горожане становятся заложниками непрекращающегося ремонта в новостройках
В Улан-Удэ обещают построить мини-парки во дворах
В Улан-Удэ обещают построить мини-парки во дворах
Общество, 10.02.2022
Во дворах могут появиться зоны тихого отдыха, площадки для игры в мяч велосипедные трассы
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу
Общество, 10.02.2022
Жители села Сотниково увидели живое «чудо» на снегу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^