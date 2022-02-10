Пилотный проект провели в Бичурском районе
В Бурятии почтальоны завершили информирование и анкетирование пенсионеров-клиентов из Бичурского района о возможности получения социальной помощи. Проект был запущен 1 декабря 2021 года. В пилоте приняли участие 39 сотрудников почтовых отделений Бичурского района, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики.
- Основная цель совместной работы – выявить людей, которые нуждаются в социальной помощи, и создать для них комфортные и безопасные условия. Для реализации требовалось несколько этапов. Первый - проинформировать население о системе долговременного ухода. Второй – провести анкетирование. Эти этапы обеспечили почтовики. Так, в пилотном регионе – Бичурском районе - почтальоны опросили более 2 200 пожилых людей, - рассказала министр социальной защиты РБ Татьяна Быкова. - Работа проводится в рамках внедрения системы долговременного ухода.
Все анкеты передали в республиканский координационный центр по работе системы долговременного ухода. По заполненным и переданным опросным листам специалисты проводят индивидуальную работу с потенциальными нуждающимися – получателями пенсий и пособий, назначают меры социальной поддержки.
- При посещении клиентов на дому почтальоны вручали в руки информационный материал о проекте и предлагали заполнить небольшую анкету. Например, были такие вопросы: «Можете ли Вы самостоятельно передвигаться по дому?», «Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения, слуха?», «Были ли у Вас в течение последнего года травмы, связанные с падением?» Почтальоны заполняли анкеты только с согласия опрашиваемых. Этот проект помог выявить тех жителей, кто по какой-либо причине не мог самостоятельно обратиться в органы соцзащиты за помощью, - отметила заместитель директора управления ФПС РБ Светлана Убеева.
В Бурятии почтальоны помогли выявить нуждающихся в соцпомощи
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